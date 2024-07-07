Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaştı: GÖZDE'den tam isabet
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, GÖZDE Güdüm Kiti atış testi başarıyla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
07.07.2024 - 13:55 |
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, GÖZDE Güdüm Kiti atış testi başarıyla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 7, 2024
✅ 1️⃣ x GÖZDE Güdüm Kiti Atış Testi
🎯 Tam İsabet / Bull’s Eye
✅ 1️⃣ x GÖZDE Guidance Kit Firing Test@Baykartech 🤝 @SageTubitak 🤝 @Aselsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/FtJnvjFI9W