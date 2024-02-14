Åžehzade Mustafa, 6 AÄŸustos 1515 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelmiÅŸtir. DoÄŸduÄŸu yer ise Manisa olarak bilinir. BabasÄ± Kanuni Sultan SÃ¼leyman, annesi ise Mahidevran Sultan'dÄ±r. Saruhan ve Amasya gibi yerlerde sancak beyliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Tarihe damga vuran olayÄ± ise Ã¶lÃ¼mÃ¼ olmuÅŸtur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Åžehzade Mustafa babasÄ±na isyan etmekle suÃ§lanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Ã–lÃ¼mÃ¼ ise boÄŸularak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ.Â

Åžehzade Mustafa GerÃ§ekte NasÄ±l Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼?Â

Åžehzade Mustafa'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ hakkÄ±nda birÃ§ok farklÄ± bilgi olsa da genel kabul gÃ¶ren boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼r. Åžehzade Mustafa'nÄ±n tahtta gÃ¶zÃ¼ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Kanuni Sultan SÃ¼leyman bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek istemiÅŸtir. AslÄ±nda Åžehzade Mustafa'nÄ±n Ã§evresinde yer alan paÅŸalar onun aklÄ±na girmiÅŸlerdir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onu tahta uygun gÃ¶rmÃ¼yorlardÄ±.

Åžehzade Mustafa askerler tarafÄ±ndan sevilen birisiydi. Tabi bunu Ã§ekemeyen kiÅŸiler farklÄ± oyunlar ile onu saf dÄ±ÅŸÄ± etmek istemiÅŸlerdir.

Devlete ihanet suÃ§u ile yargÄ±lanan Åžehzade Mustafa Ã¶nce babasÄ±nÄ±n yanÄ±na gider. Yer ise Konya ÅŸehriydi. BabasÄ± onunla kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±ktan sonra Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± sÃ¶yler. Bu sÄ±rada hazÄ±r olan cellatlar onu yakalarlar ve boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼rler. Onu kimin boÄŸduÄŸu ise farklÄ± rivayetlere sahiptir. Ancak Åžehzade Mustafa Ã¶lÃ¼rken RÃ¼stem PaÅŸa'nÄ±n orada olduÄŸu muhtemeldir.Â

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Åžehzade Mustafa Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman tarihler 6 Ekim 1553'Ã¼ gÃ¶steriyordu. Ã–ldÃ¼ÄŸÃ¼ yer ise Konya ÅŸehriydi.Â

Åžehzade Mustafa Neden Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼?Â

Kanuni Sultan SÃ¼leyman, 1520 yÄ±lÄ±nda tahta Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra 46 yÄ±l tahtta kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžehzade Mustafa Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman ise Kanuni 33 yÄ±ldÄ±r padiÅŸahtÄ±. Kanuni'nin uzun sÃ¼redir padiÅŸah olmasÄ± tecrÃ¼beli olduÄŸunu gÃ¶steriyordu. AyrÄ±ca istihbarat aÄŸÄ± oldukÃ§a geniÅŸti.

DoÄŸal olarak Åžehzade Mustafa'nÄ±n neler yaptÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±na bilgi sahibi olmasÄ± muhtemeldi. Åžehzade Mustafa yanÄ±ndaki paÅŸalarÄ±nda etkisinde kalarak yanlÄ±ÅŸ iÅŸlere bulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–zellikle ÅŸehzadelere yasak olan sakal bÄ±rakmayÄ± yapmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir dikkat Ã§ekmiÅŸtir.

Zaten RÃ¼stem PaÅŸa, Åžehzade Mustafa'yÄ± ortadan kaldÄ±rmak adÄ±na birÃ§ok oyun etmiÅŸtir. Ã–zellikle Ä°ran ÅžahÄ±'na gÃ¶nderilen mektuplarÄ±n Åžehzade Mustafa'ya ait olduÄŸu sÃ¶ylenmiÅŸtir. Bu mektuplarda 'artÄ±k tahta Ã§Ä±kmasÄ± gereken benim' ÅŸeklinde ifadelerin Åžehzade Mustafa'ya ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. SonuÃ§ ise Åžehzade Mustafa'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ olmuÅŸtur.Â

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Åžehzade Mustafa'nÄ±n Ã–lÃ¼mÃ¼nden Sonra Neler OlmuÅŸtur?Â

Åžehzade Mustafa Ã¶lÃ¼nce halk ve bazÄ± askerler Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸlerdir. AyrÄ±ca RÃ¼stem PaÅŸa'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in onu bulmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ancak RÃ¼stem PaÅŸa Kanuni Sultan SÃ¼leyman tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r ve onu arayan kiÅŸilerden kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r.Â

Åžehzade Mustafa'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ her zaman iÃ§in ÅŸÃ¼pheli olmuÅŸtur. Ã–zellikle HÃ¼rrem Sultan'Ä±n onu tahtta istemediÄŸi iÃ§in birÃ§ok oyun oynadÄ±ÄŸÄ± bilinir. Åžehzade Mustafa Ã¶lÃ¼nce bazÄ± kesimler onun oÄŸlunun tahtta hakkÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylediler. Bunun Ã¼zerine Åžehzade Mustafa'nÄ±n 7 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu da boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

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