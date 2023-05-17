Åžehitlerimizin intikamÄ± alÄ±ndÄ±, ÅžÄ±rnakâ€™ta 5 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 15-16 MayÄ±s'ta ÅžÄ±rnak Bestler Dereler bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 3 PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu silahlarÄ± ile birlikte etkisiz hale getirilmiÅŸti. Operasyonun devamÄ±nda bugÃ¼n bir grup terÃ¶rist ile yeniden sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±. YaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 terÃ¶rist daha silahlarÄ± ile birlikte etkisiz hale getirildi. BÃ¶ylece operasyon kapsamÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 5 oldu. OperasyonlarÄ±n bÃ¶lgede kararlÄ±lÄ±kla ve inanÃ§la devam ettiÄŸi belirtildi.

BAKAN SOYLU: ÅžEHÄ°TLERÄ°MÄ°ZÄ°N Ä°NTÄ°KAMI ALINDI

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu da Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Åžehitlerimizin intikamÄ± alÄ±ndÄ±. ÅžÄ±rnak Bestler Dereler BÃ¶lgesinde baÅŸlatÄ±lan operasyonda toplam 5 terÃ¶rist sarÄ± torbada. TerÃ¶rÃ¼n de kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kurutana kadar devam" dedi.

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