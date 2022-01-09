Şehit teğmenin ağabeyinin zor görevi! 'Yüreğime sığdıramadım, seni kefenlere sığdırmışlar'

Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un cenazesi ilk olarak Büyüknacar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Pazarcık Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin yakınları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

'YÜREĞİME SIĞDIRAMADIM, SENİ KEFENLERE SIĞDIRMIŞLAR'

Törende güçlükle ayakta duran şehidin eşi Gülsüm Alyakut, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunun önündeki fotoğrafını okşayarak, "Murat ben seni yüreğime sığdıramadım seni kefenlere sığdırıp tabuta koymuşlar. Kurban olurum ben senin yoluna" dedi.

'ALLAH BİZLE ŞEHİDİN AĞABEYİ OLMAYI NASİP ETTİ'

Şehidinin özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazına geçildi. Namazı, şehidin imam ağabeyi Musa Alyakut kıldırdı. Namazdan önce kardeşinin tabutunun başında konuşan Musa Alyakut, "İnsanlar, isimlerinin önüne unvan koymak için hem maddi hem manevi, hem fiziki, hem zihnen yıllarca çaba sarf ederler. Ama Cenab-ı Hak bize öyle bir şey nasip eyledi ki, hiç çaba sarf etmeden, hiç gayret etmeden babama şehit babası, anneme şehit annesi, hanımına şehit eşi, bizlere de şehit ağabeyi olmayı nasip eyledi" dedi.

Musa Alyakut, kardeşi için törene katılanlardan helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı.

Namazın ardından askerler tarafından bir süre omuzlarda taşınan Şehit Murat Alyakut'un tabutu, daha sonra cenaze aracına konularak götürüldüğü Yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİR ENES KOÇ'UN CENAZESİ HELALLİK İÇİN EVİNE GETİRİLDİ

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde teröristlerce infilak ettirilen el yapımı patlayıcı sonucu şehit olan er Enes Koç'un cenazesi helallik için Bahçelievler'deki evine getirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan er Enes Koç'un cenazesi helallik için Bahçelievler'deki evine getirildi. Babası Cemalletin Koç, annesi Emine Koç, kardeşleri ve yakınları taziyeleri kabul etti. Yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, şehidin dayısı Ahmet Deniz "Sen kalk ben yatayım Enes" dedi. Taziye evine gelenler "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı. Alınan helalliğin ardından şehit Enes Koç'un cenazesi Ataköy 5. Kısım'da bulunan Ömer Duruk Cami'ne götürüldü.