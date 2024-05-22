Seferberlik emri çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu 19. Maddesi ve seferberlik emri sorgulama e devlet ile nasıl sorgulanır, Seferberlik emri nedir, kimlere verilir?

4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunun'un 19. maddesi ve 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 57. maddesi uyarınca, 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırılıyor ve yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' getiriliyor. Peki, Seferberlik emri çıktı mı, seferberlik emri nedir, kimlere verilir? Seferberlik emri sorgulama e devlet ile nasıl yapılır, sorgulanır?

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararı ile 1990 yılında yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan tüzük yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.

SEFERBERLİK EMRİ NEDİR?

Sefer görev emri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış olan ve yasal yaş sınırı içerisindeki personele verilen bir emir türüdür. Bu emir, belirli durumlarda orduya tekrar katılmaları gerektiğinde kullanılır. Sefer görev emri olan kişiler, ihtiyaç duyulması halinde tekrar göreve çağrılabilirler.

Haberin Devamı

SEFERBERLİK EMRİ SORGULAMA E DEVLET NASIL YAPILIR, SEFERBERLİK EMRİ NASIL SORGULANIR?

E-Devlet'e Giriş Yapın: İlk olarak, TC kimlik numaranız ve şifrenizle e-devlet sistemine giriş yapmalısınız.

Arama Butonunu Kullanın: Giriş yaptıktan sonra, e-devlet ana sayfasında bulunan arama butonuna "Personel sefer görev emri sorgulama" yazın.

Sorgulama Yapın: Karşınıza çıkan hizmet içerisinden, sefer görev emri durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

Sorgulama işlemi sonrasında, sefer görev emri durumunuz ekranda görüntülenecektir. Eğer sefer görev emriniz yoksa, şu yanıtı alırsınız: "Personel Sefer Görev Emri Durumunuz: YOKTUR." Bu, şu an için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından seferberlik amacıyla çağrılmayacağınız anlamına gelir.

Haberin Devamı

MSB PERSONEL SEFERBERLİK EMRİ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ