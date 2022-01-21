Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat yazılarak söz konusu televizyon programının ilgili yayın kaydının temini ve görüntülerin incelenip tutanak tanzim edilmesi istendi. Ayrıca şüpheli Kabaş'ın kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması istendi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz, Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir.Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. #HaddiniBilSedefKabas" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Sedef Kabaş;bu ülkede uzun zamandır sürdürülen ilke,ahlak,hukuk tanımayan çirkin dilin somutlaşmış örneklerinden biri sadece.Konvansiyonel ve dijital mecralarda ahlak yoksunu bir siyasetçi ya da yorumcu veya haber spikeri kılığında ortaya çıkıyorlar. #HaddiniBilSedefKabas" açıklamasında bulundu.