GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSedef Kabaş, gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri Sedef Kabaş, gözaltına alındı
ABONE OL

Sedef Kabaş, gözaltına alındı

Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

22.01.2022 - 11:16 | | DHA
Sedef Kabaş, gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş’ın Sarıyer’deki evine giderek gözaltına aldı. Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, “Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak ifadeler ile hedef alan Sedef Kabaş ile ilgili bir açıklama yaptı. Gül, "Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." dedi.

Bakan Gül'ün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.

RTÜK'ten gazeteci Kabaş'ın sözlerine inceleme
İlgili Haber
RTÜK'ten gazeteci Kabaş'ın sözlerine inceleme

 

GÜNCEL HABERLER

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba büyük zarar etti! Büyük düşüş! Böyesi daha önce görülmedi

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba büyük zarar etti! Büyük düşüş! Böyesi daha önce görülmedi

Emniyet 81 ilde düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var

Emniyet 81 ilde düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var

Yasa dışı sınırı geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Yasa dışı sınırı geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba büyük zarar etti! Büyük düşüş! Böyesi daha önce görülmedi

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba büyük zarar etti! Büyük düşüş! Böyesi daha önce görülmedi

Sıradaki Haber
Emniyet 81 ilde düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var

Emniyet 81 ilde düğmeye bastı! Çok sayıda gözaltı var

Sıradaki Haber
Emekli maaş farkları ne zaman verilecek? Memur emekli zamları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman verilecek? Memur emekli zamları ne zaman yatacak?

Sıradaki Haber
NATO, Akdeniz'de harekete geçiyor! “Neptün Taaruzu” başlıyor

NATO, Akdeniz'de harekete geçiyor! “Neptün Taaruzu” başlıyor

Sıradaki Haber