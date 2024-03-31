GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Seçim sonuçları 2024! İstanbul'un 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları
ABONE OL

Seçim sonuçları 2024! İstanbul'un 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

Türkiye, 81 ilde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitti. En merak edilen illerden biri ise İstanbul. İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516 seçmen oyunu kullandı. YSK, seçim yasaklarını kaldırmasının ardından İstanbul için ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte İstanbul'un 39 ilçesinde son durum...

31.03.2024 - 19:42 |
Seçim sonuçları 2024! İstanbul'un 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak 'Şu anki fotoğraf bizi memnun ediyor. Gözümüz kulağımız 33 binin üzerindeki sandıklarda" dedi.

BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

TUZLA SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

KARTAL SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ADALAR SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

GÜNGÖREN SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARI

Haberin Devamı

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

FATİH SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları
ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

SARIYER SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

SULTANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ESENLER SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçları 2024 İstanbulun 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

 

GÜNCEL HABERLER

Bilge Yılmaz, Meral Akşener’i istifaya çağırdı

Bilge Yılmaz, Meral Akşener’i istifaya çağırdı
30 büyükşehirde seçim sonuçları

30 büyükşehirde seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler