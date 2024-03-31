Seçim sonuçları 2024! İstanbul'un 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak 'Şu anki fotoğraf bizi memnun ediyor. Gözümüz kulağımız 33 binin üzerindeki sandıklarda" dedi.

BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI





ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI





ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI





TUZLA SEÇİM SONUÇLARI





ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI





SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI





SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI





PENDİK SEÇİM SONUÇLARI





MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI





KARTAL SEÇİM SONUÇLARI





KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI





ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI





BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI





ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI





ADALAR SEÇİM SONUÇLARI





GÜNGÖREN SEÇİM SONUÇLARI





GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI





BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI





ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARI

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FATİH SEÇİM SONUÇLARI





BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI





KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI



ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARI





SARIYER SEÇİM SONUÇLARI





SULTANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI





ESENLER SEÇİM SONUÇLARI





BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI





BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI





BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI





KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI





AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI





EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI





BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI





ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI





BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI





BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI





ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI





ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI





SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI



