Seçim sonuçları 2024! İstanbul'un 39 ilçesinde son durum: İşte ilçe ilçe seçim sonuçları
Türkiye, 81 ilde 31 Mart 2024 yerel seçimleri için sandığa gitti. En merak edilen illerden biri ise İstanbul. İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516 seçmen oyunu kullandı. YSK, seçim yasaklarını kaldırmasının ardından İstanbul için ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte İstanbul'un 39 ilçesinde son durum...
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gitti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak 'Şu anki fotoğraf bizi memnun ediyor. Gözümüz kulağımız 33 binin üzerindeki sandıklarda" dedi.
BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI
ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI
ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI
TUZLA SEÇİM SONUÇLARI
ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI
SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI
SANCAKTEPE SEÇİM SONUÇLARI
PENDİK SEÇİM SONUÇLARI
MALTEPE SEÇİM SONUÇLARI
KARTAL SEÇİM SONUÇLARI
KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI
ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI
BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI
ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI
ADALAR SEÇİM SONUÇLARI
GÜNGÖREN SEÇİM SONUÇLARI
GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI
BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUÇLARI
ZEYTİNBURNU SEÇİM SONUÇLARI
FATİH SEÇİM SONUÇLARI
BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI
KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI
SARIYER SEÇİM SONUÇLARI
SULTANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI
ESENLER SEÇİM SONUÇLARI
BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI
BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI
BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI
KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI
AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI
EYÜPSULTAN SEÇİM SONUÇLARI
BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI
ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI
BEYLİKDÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI
BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI
ARNAVUTKÖY SEÇİM SONUÇLARI
ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI
SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI