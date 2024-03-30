Seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı, piknik yapmak yasak mı? Pazar yerleri, marketler, kafeler, kahvehaneler, AVM’ler 31 Mart’ta açık mı, nereler kapalı?

31 Mart seçim gününde, kafeler, Pazar yerleri, kahvehaneler, AVM’lerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu sorguluyor. YSK seçim günü yasakları sonrası seçim günü açık ve kapalı yerler sorgulaması başladı. Peki, seçim günü sokağa çıkma yasağı var mı, piknik yapmak yasak mı?

SEÇİM GÜNÜ KAFELER, AVM'LER, KAHVEHANELER, PAZAR YERLERİ AÇIK MI KAPALI MI?

31 Mart yerel seçim gününde kafeler ve AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu sorgulanıyor. YSK tarafından yayımlanan seçim günü yasaklarına göre, düğün, nişan ve benzeri eğlence tarzındaki durumlar 18.00'dan sonra düzenlenebilecek



Tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak.



Buna göre; 31 Mart seçim gününde tüm kafeler ve AVM'ler kapalı olacak. Sadece lokantalarda yemek verilecek.

31 MART PAZAR MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Mahalli İdareler Seçimlerinin yapılacağı 31 Mart Pazar günü marketler açık olacak. Zincir markertler her zamanki saatlerinde açılacak ve kapanacak.

SEÇİM GÜNÜ NERELER KAPALI?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.



Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.



Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.



Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.



Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

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SEÇİM GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

31 Mart seçim yasakları arasında sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.