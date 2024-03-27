Seçim günü kahveler açık mı, 31 Mart kahvehaneler kapalı mı? Seçimde kahveler kaçta açılıyor, kaça kadar kapalı, kıraathaneler 31 Mart Pazar günü kaçta açılacak?

Mahalli ve İdareler Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçim süreci boyunca adaylar ve siyasi partiler, belirlenen kurallar çerçevesinde hareket edecek. Seçim gününe özel yasaklar da merak konusu oldu. Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra kahvehanelere gidip gitmeyeceğini sorguluyor. Peki, seçim günü kıraathaneler açık mı, 31 Mart Pazar günü kahveler kapalı mı, kaçta açılacak, kaça kadar kapalı?

SEÇİM GÜNÜ KAHVELER AÇIK MI, KAHVEHANELER 31 MART’TA KAPALI MI?

a) Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,



b) Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine,



Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’ den sonra düğün yapılabileceğine,

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298 sayılı Kanunun 80. maddesi gereğince;



a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından halkoylaması ve halkoylaması sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,



b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından halkoylaması ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

SEÇİM GÜNÜ KIRAATHANELER KAÇTA AÇILACAK, KAHVELER 31 MART PAZAR GÜNÜ KAÇA KADAR KAPALI?



c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine