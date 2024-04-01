Seçim görevli ücretleri 2024 | Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, sandık başkanı ücreti nereden alınacak 2024, sandık görevlilerinin ücreti ayın kaçında yatar?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart’ta yapıldı. 61 milyon 441 bin 822 vatandaş 31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlerde sandık başına gitti. Seçmenlerin kimlik kontrolünün yapılması, oy pusulaları ve mührün teslim edilmesi gibi görevleri ise sandık görevlileri üstlendi. Seçimlerde görev yapacak sandık görevlileri, sandık başkanları ve bina sorumluları 1 Nisan Pazartesi günü izinli olacak. Seçimde görev yapanlar ise ücretlerinin ne zaman yatacağını sorgulamaya başladı. Peki, seçim görevli ücretleri ne zaman yatar, seçim görevlisi ücreti nasıl alınır, ne kadar, nereye yatar?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?



2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor.

31 Mart pazar günü sandıklarda görev yapacak sandık kurulu başkanları 2.947 TL ücret alacak. Sandık memuru veya diğer bir ifadeyle sandık görevlileri ise 2.088 TL ödeme alacak. Partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına ise 2.936 TL ödeme yapılacak.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK, NEREYE YATAR?



31 Mart yerel seçimlerinde kamu çalışanları görev alacak. Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri geçtiğimiz yıllarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.