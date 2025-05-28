Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Türkiye, NATO üyeliğinden önce de Avrupa savunmasının bir parçası olmuştur

Görgün, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin sadece stratejik uyumuyla değil, aynı zamanda özgün kabiliyet geliştirme ve teknolojik yeniliklerle de NATO'ya katkı sağladığını belirtti.

Türkiye'nin güvenlik mimarisindeki tarihi rolüne dikkati çeken Görgün, "Türkiye, NATO üyeliğinden önce dahi, 1815 Viyana Kongresi'nden bu yana Avrupa savunmasının bir parçası olmuştur." ifadesini kullandı.

Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak halihazırda 1100'den fazla aktif tedarik ve AR-GE programı yürüttüklerini dile getirerek, "Program portföyü büyüklüğü ve çeşitliliği açısından, dünyadaki en büyük savunma sanayii program yönetim otoritesiyiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat başarısına da değinen Görgün, "2024 yılında Türkiye, savunma ve havacılık ihracatında 7 milyar ABD doları seviyesine ulaşarak önemli bir eşiği aşmıştır. Bu toplamın yüzde 55,4'ü NATO müttefikleri ve Ukrayna'ya gerçekleştirilmiştir. İlk 20 ülke arasında 10'unun NATO ülkesi ve Ukrayna olması, Türkiye’nin güvenilir ve stratejik bir ortak olduğunu açıkça göstermektedir." dedi.

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AVRUPA İLE DERİNLEŞEN İŞ BİRLİĞİ

Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin ulaştığı ihracat seviyesinin yanında, ürünlerin fiili kullanım oranına da işaret ederek, "Bugün Türk savunma sanayisinin dünyanın 11. büyük ihracatçısı olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan teslimatlarla birlikte ürettiğimiz sistemlerin yaklaşık yüzde 75'inin NATO kuvvetlerince kullanıldığını gururla ifade etmek isterim." bilgisini verdi.

Görgün, Türkiye'nin sahip olduğu üretim kabiliyetlerinin sadece ulusal savunmaya değil, NATO standartlarına uygun sürdürülebilir çözümlerle müttefik ülkelere de hizmet verdiğini belirterek, "Üretim kapasitemiz, binlerce farklı NATO standardındaki sistemimiz ve yaş ortalaması 34 olan Türk savunma sanayisi ailesinin dinamizmiyle NATO’ya hizmet vermeye hazırız." diye konuştu.

Türkiye'nin yalnızca NATO çerçevesinde değil, ikili düzeyde Avrupa ülkeleriyle de savunma sanayisinde iş birliklerine sahip olduğunu vurgulayan Görgün, Avrupa’nın bağımsız harekat yeteneğine ulaşma hedefinin sembol projelerinden biri olan A400M nakliye uçağının üretiminde Türkiye'nin 6 Avrupa ülkesiyle birlikte yer aldığını anımsattı.

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Görgün "Avrupa Birliği aday ülke statümüz de dikkate alındığında, SAFE enstrümanının Avrupa Birliği ve ülkemiz arasındaki savunma sanayisi işbirliğini daha da derinleştirmesini temenni ediyoruz." görüşünü dile getirdi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, ayrıca Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi için hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirterek, "Bu zirvenin hem NATO ile olan güçlü bağlarımızı dünyaya göstermek hem de savunma sanayimizdeki gelişmişlik seviyemizi sergilemek adına stratejik önemi olduğuna inanıyoruz." dedi.