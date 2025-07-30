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Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Siper Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı

30.07.2025 - 19:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Siper Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Siper Ürün-1’in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Haluk Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER, başarıyla geçen testlerle birlikte envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu gelişme; Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisinde çok kritik bir eşik anlamına geliyor.

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Siper Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı

Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında millî çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor. SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan’ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor.

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Siper Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı

Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve millî bir hava savunma ağı kurmak. Bu yolda, mühendislerimizin emeği, kurumlarımızın iş birliği ve milletimizin desteğiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye’nin savunma gücüne güç katan SİPER’e emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gök Vatan artık daha güvenli. Türkiye daha caydırıcı. Gelecek daha emin ellerde" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Siper Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı

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