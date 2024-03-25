Şarkıcı ve güzellik Merkezi sahibi Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Marmara Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Şarkıcı ve güzellik Merkezi sahibi Banu Parlak'ın iddiaya göre tasmasız 'Drago' isimli köpeği, komşusu olan Kılıç ailesine ait 'Leo' isimli köpeğe saldırdı. Banu Parlak'ın köpeğinin saldırdığı diğer köpek ağır yaralanırken, Parlak ile komşuları Cihan Aracı, Mustafa Kılıç ve Emin Kılıç arasında tartışma çıktı. Köpekleri ayırmaya çalışan komşular birbirlerine hakaretler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, komşuları sakinleştirdi. Veteriner kliniğine götürülen 'Leo' isimli köpek ise kurtarılamadı. Köpeğini kaybeden Kılıç ailesi Banu Parlak'tan şikayetçi olurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Banu Parlak, "24.03.2024 tarihinde sizlerin de bildiği, sürekli olarak paylaştığım alabai cinsi Drago isimli köpeğim başkaca bir köpeği koklamak ve oynamak için yanına gittiğinde diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Maruz kaldığı şiddet neticesinde de saldırgan bir tavır sergilemiştir. Bu zamana kadar bir defa dahi kimseye karşı saldırgan tavır göstermeyen Drago'mun sadece başkaca bir köpekle oynamak onu koklamak istediği için maruz kaldığı saldırı sonucunda verdiği saldırgan tepkiden dolayı hiç istemediğim bir şekilde başkaca bir köpek zarar görmüştür. Drago insanlara ve başkaca hayvanlara da alışkındır. Zira bildiğiniz gibi başkaca evcil dostlarım da var ve Drago da diğerleriyle birlikte yaşamaktadır. Ancak bu kötü hadisenin sebebi Drago değildir. Maruz kaldığı saldırıdır. Bu saldırıdan dolayı zarar görmüş köpek için çok üzgünüm. Bir hayvan sever olarak gerek kendi dostlarımın gerekse başkalarının dostlarının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Drago'nun saldırgan tavırlar sergilemesine sebep olan kişiler, şahsıma da saldırmıştır. Buna ilişkin darp raporum da mevcuttur ve bu kişiler hakkında gerek Drago'ya saldırmalarından dolayı gerekse tarafımı darp etmelerinden dolayı hukuki sürecin takipçisi olacağım. Aleyhimde yapılan hayvana şiddet gibi alakasız paylaşımları kabul etmiyorum. Böyle bir hadise yaşanırken video kaydı yapma gereksinimi duyan zihniyeti kınıyorum ve sizlerin takdirine bırakıyorum. Video kaydında da görüldüğü gibi canla başla köpeğimi zapt etmeye çalışırken bir başkasının video kaydı alma gereksinimi duyması ve bunu aleyhimde bir delil gibi algı yaratarak servis etmesi insanlığın bittiğini bir kez daha göstermektedir. Bu hadiseden kaynaklı olarak aleyhime yapılacak her türlü saldırı karşısında hukuki haklarımı kullanacağım. Tekrar belirtmek isterim ki bu hadiseden dolayı çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

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