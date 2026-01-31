Sarıyer'de hareketli dakikalar: Otomobil denize düştü
31.01.2026 - 14:27Güncellenme Tarihi:
Sarıyer Rumelikavağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil denize düştü. Korku dolu anların yaşandığı olayda sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı.
İstanbul Sarıyer Rumelikavağı İskele Sahili üzerinde saat 13.05 sıralarında facianın eşiğinden dönüldü. Bir sürücü sahil kıyısında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti.
OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ
Otomobil denize doğru devrilirken, olayı gören balıkçı teknesindeki 3 kişi yardıma koştu. O esnada denizde balıkçı teknesinden bir kişi de denize atlayıp yüzerek otomobilin yanına geldi. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla son anda araçtan çıkarıldı.