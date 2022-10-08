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Sarıyer'de AVM'de silahlı çatışma! 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki restorantta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, restoranda yemek yiyen müşteriyle birlikte 2 kişi silahla yaralanırken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

08.10.2022 - 16:31 | | Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Sarıyer'de AVM'de silahlı çatışma! 2 kişi yaralandı

Olay, Ayazağa'daki bir alışveriş merkezinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Alacak verecek nedeniyle aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen iki grup arasındaki tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Karşılıklı silahların çekildiği kavgada gruptakilerden Arap asıllı Alman vatandaşı ile olayla ilgilisi bulunmayan ve o sırada restoranda yemek yiyen Lübnan vatandaşı hafif yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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