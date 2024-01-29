Sarıyer Santa Maria Kilisesinde maskeli saldırı! Açılan ateşle hayatını kaybeden Tuncer Cihan son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer Büyükdere Caddesi’ndeki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki pazar ayini sırasında saat 11.40’ta içeriye kar maskeli 2 kişi girdi. İki saldırgan tabancalarını çıkararak önce duvarlara ateş etmeye başladı. Ayindekiler kendilerini yere atarken Tuncer Cihan peş peşe kurşunlarla yere yığıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Tuncer Cihan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların yakalanması için kilise ve bölgedeki kamera görüntülerini topladı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Saldırganların kilisenin bulunduğu caddeye bir araçla geldiği, aynı araçla kaçtığı belirlendi. Kilise içinde 5 adet mermi kovanı bulundu.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İki maskeli şahıs saldırıda bulundu. Tek bir kişiye saldırı olmuş” dedi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken İstanbul Emniyeti tarafından 30 ayrı adrese düzenlenen baskında olayı gerçekleştiren 2 katil zanlısının da aralarında bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Katil zanlılarından birinin Tacik diğerinin ise Rus uyruklu olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

CİHAN'IN ABLASI KONUŞTU

Hayatını kaybeden Cihan’ın ablası Özlem Cihan Hürriyet’e şöyle konuştu: “Tuncer yüzde 80 zihinsel engelliydi, doktor bile rapor verirken melek o demişti. 5 yaşındaki bir çocuk aklına sahipti. Müslüman, emekli, bekârdı. Annemle kalıyordu. Bugün de 2 aydır gittiği bu kiliseye gelmiş. Cemaat de çok seviyormuş onu. Kilisede vakit geçiriyor, yemek yiyormuş. Melek gibi birini öldürdüler. Henüz anneme söyleyemedik, kadıncağız çocuğunu ayağından ameliyat olacak sanıyor.”

TEPKİ GÖSTERDİ İDDİASI

Olay yerindeki bir esnaf ise kilise çalışanlarıyla konuştuğunu belirterek “Saldırganların önce duvarlara ateş ettiklerini, ölen kişinin de saldırganlara tepki göstermesi üzerine vurulduğunu söylediler” bilgisini aktardı.

SALDIRIYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Haberin Devamı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi’ne yönelik yapılan silahlı saldırıya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanların sayısı 51’e yükselirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenildi.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayıları 51’e yükseldi.

23’Ü SINIR DIŞI EDİLECEK

Operasyona ve şüphelilere ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. 150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ne gittiğini belirledi. Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.

Haberin Devamı

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KORKUP KAÇTILAR

Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay günü saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden A.K.’nin silahının tutukluk yapması sonucu, şüphelilerin panik yapıp kaçtığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, saldırıya ilişkin detayları açıkladı.

BİRİNCİ SINIF ÖLÜM TİMİ

Nihat Uludağ'ın açıklamaları şöyle: Şüphelileri izlediğimizde DEAŞ’ın birinci sınıf ölüm timi. O kadar soğukkanlı, sakin, kendilerini tam muazzam bir şekilde kamufle etmişler. Hani çok dikkat çekiyorlar mı? Evet, çok dikkat çekiyorlar. Ayaklarında spor ayakkabı kaçmaya, koşmaya uyumlu. Üzerlerindeki siyah kıyafetlerle, taşıdıkları silahları kamufle etmeyi başarıyorlar. Gözlükler, kapüşon ve maskeyle eylem sonrasında kimliklerin tespitinin zorlaşması için yapılmış, özel bir ölüm timi bu aslında. Suikasta gittiğinde genelde olay sırasında tanınmamak için maske takıyorlar.

KRİTİK BİR SÜRECİ ATLATTIK

10 saatlik muazzam, kritik bir süreç atlattık. Çünkü Santa Maria Kilisesi’ne girdiler ve bir kişiyi hedef aldılar. Önce darp ettiler, sonra onu öldürdüler. Kilisenin içerisinde böyle bir infaz yapmaları dünyaya verecek muazzam bir mesajdı ve onu sağladılar. Kıyafetler, görüntüler, suikast tam olarak vermek istedikleri mesaja uygundu.

SALDIRGANLARIN OTOMOBİLDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen saldırganların Polonya plakalı bir otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı. Saldırıdan kısa süre sonra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen kişilere ait çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan kilisedeki saldırganların saldırıdan önce Polonya plakalı otomobil ile hareket halindeyken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN GÜZERGAHI TAKİP EDİLDİ, OPEASYON YAPILDI

Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi. 150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

OTOMOBİL POLONYA'DAN GETİRİLDİ

Polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın 1 sene önce Polonya'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlendi. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra Polonya'ya geri döndüğü öğrenildi. (DHA)

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Öte yandan saldırıya ilişkin soruşturmada 47 olan gözaltı sayısının da 51'e yükseldiği öğrenildi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın zanlıları yakalanarak gözaltına alınmıştır. Zanlılar ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında bir vatandaşımızın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın zanlıları yakalanarak gözaltına alınmıştır. Zanlılar ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütlerine ve şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir" ifadesini kullandı.

2 KATİL ZANLISI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının gerçekleştiği Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde incelemelerde bulundu. Geceyarısı İstanbul Emniyeti’nde kameralar karşısına geçen Yerlikaya faillerin yakalandığını belirterek şunları söyledi: “Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak 22.00’de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı.

Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz

Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum.

POLONYA BAŞKONSOLOSU İÇERİDEYDİ

Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu: “Bu cinayetin her boyutu devlet yetkilileri eliyle soruşturulmaktadır. Cinayetin dışında ayin sırasında başkaca bir yaralanan şahıs olmamıştır. Polonya Başkonsolosu da ayinde çocuklarıyla içerideydi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı, İBB Başkanı ve İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere bütün devlet yetkilileri kiliseye başsağlığı mesajı iletmiş ve yanlarında olduğunu söylemiştir. Süreç çok hassastır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz.”

BİR BAŞSAVCIVEKİLİ VE İKİ SAVCI ARAŞTIRACAK

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.” dedi.

ERDOĞAN RAHİBİ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırının ardından kilisenin rahibi Anton Bulai ve olay sırasında içeride olan Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonda görüştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti” dedi.

SALDIRIYA TEPKİLER

-Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya siyasiler de “alçak saldırı” diyerek sert tepki verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Alçak saldırıyı telin ediyor, hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın huzuruna kastedenlere bugüne kadar imkân vermedik, bundan sonra da asla vermeyeceğiz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Silahlı saldırıyı kınıyor, saldırının sebeplerinin tüm yönleriyle bir an önce açığa çıkmasını temenni ediyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır.

İTALYAN BAKAN: KORKAK SALDIRI

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani kilise saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Santa Maria Kilisesi’nde gerçekleşen “korkak saldırıyı” kınadığını ve başsağlığı dileklerini ilettiğini belirten İtalyan Bakan, “Ankara’daki büyükelçiliğimiz ve İstanbul’daki konsolosluğumuzla durumu takip ediyoruz. Türk yetkililerin sorumluları yakalayacağından eminim” dedi.

PAPA FRANCİS’TEN PAZAR AYİNİNDE DAYANIŞMA MESAJI

Vatikan’da, Aziz Petrus Meydanı’nda dün düzenlenen öğle ayini sırasında konuşan Papa Francis, saldırının mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, “Pazar ayini sırasında bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya uğrayan İstanbul’daki Santa Maria Kilisesi’nin cemaatine yakınlığımı ifade etmek istiyorum” ifadesini kullandı.

'SALDIRGANLARIN KAPIYI AÇIP İÇERİ ALDIKLARI KİŞİ O GÜNKÜ KURBAN'

Sarıyer'de pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı anlatan kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu, "Ayin devam ederken iki saldırgan kamuflajlı bir şekilde bu antreye geliyorlar. Ve kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Tam girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor ve o kişiye kapıyı açıyorlar ayine girsin diye. Kapıyı açıp içeri aldıkları kişi o günkü kurban aslında. Onlar ayini bastıklarında önce rahmetliyi burada ne yazık ki katlediyorlar "dedi.

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne dün sabah pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Tuncer Cihan isimli kişi hayatını kaybederken, yapılan çalışmalar sonucunda dün akşam saatlerinde saldırganlar yakalandı. Saldırının gerçekleştiği kilisenin kapısına ise bugün Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Kilisenin avukatlığını yapan Afşin Hatipoğlu saldırı anında yaşananları anlattı. Afşin Hatipoğlu, "Sabah ayininde, ayin devam ederken iki saldırgan kamuflajlı bir şekilde bu antreye geliyorlar. Ve kapıyı açıp içeriyi kontrol ediyorlar. Tam girmeye karar verdikleri anda başka bir kişi daha geliyor ve o kişiye kapıyı açıyorlar ayine girsin diye. Kapıyı açıp içeri aldıkları kişi o günkü kurban aslında. Onlar ayini bastıklarında önce rahmetliyi burada ne yazık ki katlediyorlar. Önce kabzayla kafasına vuruyorlar, daha sonra ateş ediyorlar. Sonra da rastgele kilisenin etrafına ateş ediyorlar. Görgü tanıklarının söylediği Arapça veya Farsça tam çıkartamadıkları bir dille bazı şeyler söylüyorlar ve daha sonra uzaklaşıyor. Saldırı gerçekleştikten sonra ölen kişi dışında bir yaralı söz konusu değil. Polisin bize söylediği kadarıyla silahlardan birinin tutukluluk yaptığı, onun da paniğe sevk ettiği ve daha fazla can kaybının önüne geçtiği ama görüntülerde var, saldırganlardan bir tanesi kilisenin ortasına kadar devam ediyor, bağırmaya devam ediyor ve sağa sola ateş ediyor. Tabii büyük bir korku ortamı oluyor, bir kişi hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN AZINLIK CEMAATLERİNİN LİDERLERİ PERŞEMBE GÜNÜ BURADA TOPLU AYİN GERÇEKLEŞTİRECEK"

Hatipoğlu, "Burası Perşembe günü saat 07.00’deki ayine kadar kapalı. Çünkü Hıristiyan inancına göre, böyle bir saldırı olduktan sonra tekrar bir kutsama ayini olmadan o kilise ibadete açılamıyor. Bütün azınlık cemaatlerinin liderleri Perşembe günü saat 07.00’de burada toplu ayin gerçekleştirecekler. Bu görmüş olduğunuz alanı da merhumun anısına 'Anma bölgesi' yaptılar. Buraya mum dikilip kendisi için dua edilecek. Burası kilisede muhafaza edilecek, merhuma saygı açısından saklanacak" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, Hacı Bektaşı Veli Cemevinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul piskopos vekili Massimiliano Palinuro’nun da katıldığı cenaze töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ülkemizin, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları hep birlikte teyakkuz halinde teröre geçit vermeyecek, en insani, en vicdani tavırla, dil ile teröre karşı dimdik duracağız" dedi. Tuncer Murat Cihan'ın amcasının oğlu Murat Cihan ise, "Karıncayı bile incitmeyen bir insanı hunharca öldürmek, onların eline ne geçti. Saftı, dünya ile alacak verecekle işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı. Onun şansızlığı o an da orada bulunması" ifadelerini kullandı.

ANNESİ TABUTA SARILIP AĞLADI

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan, Kağıthane Hacı Bektaşı Veli cemevinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan ve annesi ile birlikte Arnavutköy'de yaşayan Tuncer Murat Cihan'ın dün gezmek için Sarıyer'e gittiği öğrenildi. Cenaze töreni öncesi annesi Nuriye Cihan ve abisi Engin Cihan'ın ayakta durmakta zorlandığı ve anne Cihan'ın tabuta sarılıp ağladığı görüldü. Cihan'ın annesi ayakta durmakta güçlük çekince sandalyeye oturtuldu. Bayburtlu oldukları öğrenilen Cihan ailesinin taziyeleri cemevinde kabul ettiği cenaze törenine İstanbul piskopos vekili Massimiliano Palinuro, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve sevenleri katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı verilen Tuncer Murat Cihan'ın cenazesi, düzenlenen tören sonrası Hasdal Mezarlığında 5 yıl önce hayatını kaybeden babasının da olduğu aile mezarlığına defnedildi.

"HİÇ KİMSE AMELİNE ULAŞAMAYACAKTIR"

Cenaze töreni öncesi konuşan Hacı Bektaşı Veli Cemevi’nin dedesi, "Ülkemizin birliğine, beraberliğine, demokrasimize ve laikliğimize sıkılan bir kurşundur. Bu birlik ve beraberliğimize karşı yapılacak her türlü saldırı karşısında yine ülkemizin, yurttaşlarımızın birlik ve beraberlik duygusu hakim olacaktır. Hiçbir şekilde hiç kimse ameline ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

"SAF BİR MELEK GİBİ CEMAATİMİZİ KURTARMAYA ÇALIŞTI"

Cemevine gelerek Cihan’ın ailesine taziyelerde bulunan İstanbul Piskoposu vekili Massimiliano Palinuro ise, "Kötülük kilisenin içine bile girdi. Daha çok gayretli olmamız lazım, daha çok dua etmemiz lazım. Bu merhum kardeşimiz saf bir melek gibi cemaatimizi kurtarmaya çalıştı. Onun için hayatını kaybetti. Bunun için ailesine büyük minnettarlık göstermeye geldik. Merhametli Allah, bu üzüntü içindeki aileye teselli versin" diye konuştu.

"BU SALDIRI HEPİMİZE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Masum vatandaşımızın katledildiği, bu terör saldırısı hepimizi derinden üzmüştür. Aynı zamanda bugün saldırının olduğu ortamda bulunan Polonya Başkonsolosu'nu da bugün ziyaret ettim. Çünkü o da evlatlarıyla birlikte oradaydı. Evlatları bizim evlatlarımız, orada saldırıya uğrayan herkes bizim insanımız, vatandaşımız. Teröre ve bu tür saldırılara karşı, bu şehirde ve ülkemizde bütün inançlara, bütün yaşayan insanlarımıza, hangi etnik kökenden olursa olsun her bireyimize yapılan saldırı, hepimize yapılan bir saldırıdır. Ülkemizin, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları hep birlikte teyakkuz halinde teröre geçit vermeyecek, en insani, en vicdani tavırla, dil ile teröre karşı dimdik duracağız. Bu saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

"GEZMEK AMAÇLI KİLİSEYE GİTMİŞ"

Tuncer Murat Cihan’ın amcasının oğlu olan Murat Cihan, "Kimseye zararı olmayan bir insan, gezmek amaçlı kiliseye gitmiş. Zaten kendisi yüzde 80 zihinsel engelli raporu var. Orada bu kahrolası insanlar gelmişler bizim garibanı bulmuşlar. Karıncayı bile incitmeyen bir insanı hunharca öldürmek, onların eline ne geçti. Saftı, dünya ile alacak verecekle işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı. Tamamen şans eseri, onun şansızlığı o an da orada bulunması. Gezmek amaçlı yani bir inanış, o dine mensup olmak gibi bir durumu yoktu" diye konuştu.

"MELEKE GİBİ BİR İNSANDI DİYEBİLİRİM"

Komşusu Ali Akpınar, "Hayat böyle ne oluyorsa garibana oluyor. Melek gibi bir insandı diyebilirim. İnsanların inancı, görüşü, düşüncesine biz saygı duyarız" ifadelerini kullandı.