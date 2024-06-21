Sıcak havaların artmasıyla halk arasında 'Sarıkız' veya 'Sarı Ömer' olarak bilinen zehirli örümcek yeniden ortaya çıktı. Peki, Sarıkız örümceği zehirli mi, sarıkız örümceği ısırığı öldürür mü? Böğü böceği (sarıkız böceği) nedir?

Sarıkız örümceği zehirli mi, sarıkız örümceği ısırığı öldürür mü?

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan "sarıkız örümceği" 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

Böğü böceği (sarıkız böceği) nedir?

Böğler ya da Böğüler (Solifugae), örümceğimsiler sınıfından eklembacaklı takımıdır ve dünya çapında 153 cinste toplanan yaklaşık 1000'den fazla türü vardır. Görünüşleri örümcekleri andırır. Vücutları iki bölümden (tagmata) oluşur: karın (opisthosoma) ile baş ve göğsün kaynaşmışı olan prosoma.