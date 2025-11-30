Sarı alarm verilen Antalya'da yağmur ve şiddetli rüzgar 10 metrelik ağaç devrildi

Haberin Devamı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, Gürsu Mahallesi'nde 10 metre uzunluğundaki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Olay saat 22.30 sıralarında yaşandı. Yolun ortasına düşen ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrilerek hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken ağacın devrilmesiyle birlikte binanın da camları kırıldı ve balkonu zarar gördü.

Aynı binada oturan vatandaşlardan Mahmut Göl, ağacın daha önce de tehlike oluşturduğunu söyleyerek, "Kaç defa belediyeye müracaat ettim ağacın kesilmesi için ama özel mülke girdiği gerekçesiyle işlemi yapamadılar. Allah'tan can kaybı yok. İki araç zarar görmüş, binanın camları kırılmış, aşağıda büyük bir hasar var" dedi.

Mahalle sakinlerinden Fuat Oral ise ağacın uzun süredir risk taşıdığını ifade ederek, "Bu ağaç daha önce yatıktı zaten. Belediyeye müracaat ettik, kesemediler. Yağmurdan sonra yıkılacağı belliydi. İyi ki akşam oldu. Gündüz burada kreş var, oteller var ,olumsuz bir şey yaşanmadı. Zararı ağaç kalktıktan sonra göreceğiz. Deprem oldu sandık, binayı aşağıdan doğru traşladı. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Sadece iki araç ve komşunun balkonu zarar gördü" diye konuştu.