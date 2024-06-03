Şaredari ne demek, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış kimdir, nereli?

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı. Belediye binasında polis tarafından arama yapılırken, Valilik tarafından kentte 10 günlük yürüyüş ve gösteri yasağı kararı alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Akış'ın 'Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Örgüt Propagandası yapmak ve silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından' dolayı yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı duyuruldu. Öte yandan Hakkari Valisi'nin Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı. Hakkari Belediyesi tabelasında yazan Şaredari’nin ne demek olduğu sorgulanırken, Mehmet Sıddık Akış’ın kim olduğu araştırılıyor.

Şaredari ne demek?

Şaredari Belediye demektir.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış kimdir?

Mehmet Sıddık Akış, 1970'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992'den bu yana partisinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2008-2012'de il başkanlığı görevini yürüten Akış, 1999'da İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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