Sarallar grubuna operasyon! Gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında iş adamı Erdal Acar’ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 31’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.