Şans Topu sonuçları sorgulama: 9 Ekim Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş zamanı! Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama...

9 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:00'da gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve Millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar; 1 - 3 - 12 - 19 - 31 + 6 oldu.

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