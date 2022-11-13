Şans Topu sonuçları sorgulama: 13 Kasım Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 13 Kasım 2022 Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sorgulama ekranı...
13.11.2022 - 20:07 |
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş zamanı! Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama...
13 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:00'da gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve Millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı. Kazandıran numaralar; 3 - 6 - 16 - 26 - 33 + 4 oldu.