Şans Topu sonuçları sorgulama: 11 Ocak Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş zamanı! Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş ise canlı yayında düzenleniyor. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama...

11 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:00'da gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve Millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı.

Kazandıran numaralar; 4 - 12 - 28 - 30 - 31 + 9 oldu.