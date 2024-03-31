Şanlıurfa'da sürpriz seçim sonuçları: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçlarına göre kim önde?

Şanlıurfa seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen oy kullandı. Şanlıurfa'da il ve ilçe seçim sonuçları da takip edilen illerin başında geldi. Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'da aldığı oy oranı da araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Şanlıurfa seçim sonuçları...

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları açıklandı. Oy sayım işlemi sonrası sandıklar açılmaya başlandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen seçim sonuçları içerisinde Şanlıurfa seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Şanlurfa seçim sonuçları...

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI

2024 yerel seçim sonuçlarına göre Şanlurfa'da kazanan aday henüz belli olmadı. Adayların yarışı devam ediyor.

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Abdi Yıldızsoy

Abdullah Al

Ahmet Çalışkan

Ali Tutuş

Celaledin Erkmen

Emin Özaslan

Ferit Çevik

Halil Akdağ

Halil Çalışkan

Halil Güneş

Hasan Kaplan

Mehmet Ay

Mehmet Kasım Gülpınar

Mehmet Kuşcu

Metin Kaplan

Mustafa Ataca

Mustafa Koyuncu

Muzafer Yağmur

Ömer Hurma

Zeynel Abidin Beyazgül

Suphi Kaya

Sinan Çelik

Resul Bebe

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