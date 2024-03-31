Şanlıurfa'da sürpriz seçim sonuçları: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçlarına göre kim önde?
Şanlıurfa seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen oy kullandı. Şanlıurfa'da il ve ilçe seçim sonuçları da takip edilen illerin başında geldi. Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'da aldığı oy oranı da araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Şanlıurfa seçim sonuçları...
Şanlıurfa'da sürpriz seçim sonuçları: 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçlarına göre kim önde?
Şanlıurfa seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen oy kullandı. Şanlıurfa'da il ve ilçe seçim sonuçları da takip edilen illerin başında geldi. Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'da aldığı oy oranı da araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Şanlıurfa seçim sonuçları...
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları açıklandı. Oy sayım işlemi sonrası sandıklar açılmaya başlandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen seçim sonuçları içerisinde Şanlıurfa seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Şanlurfa seçim sonuçları...
ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI
2024 yerel seçim sonuçlarına göre Şanlurfa'da kazanan aday henüz belli olmadı. Adayların yarışı devam ediyor.
ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
Abdi Yıldızsoy
Abdullah Al
Ahmet Çalışkan
Ali Tutuş
Celaledin Erkmen
Emin Özaslan
Ferit Çevik
Halil Akdağ
Halil Çalışkan
Halil Güneş
Hasan Kaplan
Mehmet Ay
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Kuşcu
Metin Kaplan
Mustafa Ataca
Mustafa Koyuncu
Muzafer Yağmur
Ömer Hurma
Zeynel Abidin Beyazgül
Suphi Kaya
Sinan Çelik
Resul Bebe