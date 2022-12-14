Şanlıurfa'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu! Bakan Soylu detayları paylaştı

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaklaşık 600 ekip, 1 insansız hava aracı, 1 helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere özel harekat unsurlarımız dahil bir operasyon gerçekleştirildi. 197 hedefimiz vardı 182’si gözaltına alındı.

Kökünü Kurutma operasyonları neticesinde Avrupa'nın tamamının teslim olduğu uyuşturucuyu ülkemizde bitireceğiz. Bu operasyonları devam ettireceğiz. Devletin mücadele gücünü ve azmini göstereceğiz.

Bu operasyonlar aylarca takip gerektiren operasyonlardır. Planlamamız iyi olduğu için tutuklama oranları yüksek oluyor. Bugün kaçakçılık operasyonu da yapıldı. Zincir 2 operasyonu. Kaçak alkol ile olan zincirin deşifre edilmesi amaçlandı. 8 ildeki 12 suç grubu deşifre edildi. İnsan sağlığını tehdit eden ürünleri piyasaya sürdükleri belirlendi. Bu operasyonda, 8 ilde 590 adreste 217 şüphelinin gözaltına alınması planlanıyordu. Şu ana kadar 176 kişi gözaltına alındı, operasyon devam etmektedir.

Milletimiz sağlığıyla oynayanara, dolandırıcılara dersini vermek için bu operasyonlar yürütülüyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun suçla mücadelemiz devam edecektrir. Suçluların alanlarını daraltıp adalete teslim edeceğiz.