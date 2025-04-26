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Şanlıurfa'da kimse inanamadı: Elbise giyerken gözünü fermuara sıkıştırdı!

26.04.2025 - 15:12Güncellenme Tarihi:
Şanlıurfa'da kimse inanamadı: Elbise giyerken gözünü fermuara sıkıştırdı!

Şanlıurfa’da inanılması zor bir olay yaşandı. Elbise giyen 15 yaşındaki kız, gözünü fermuara sıkıştırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez yaşandı. Evinde elbiselerini değiştiren 15 yaşındaki Yasemin S. göz kapağını fermuarın arasına sıkıştırdı. Durumu gören ailesi, kızı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Doktorlar, fermuarı sökemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden ekipler, uzun süren müdahalenin sonunda göz kapağını sıkıştığı fermuardan ayırmayı başardı.

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