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Şanlıurfa'da 6 milyon TL değerinde elektrik kablosu çalan şüpheliler yakalandı

23.03.2025 - 17:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da 6 milyon TL değerinde elektrik kablosu çalan şüpheliler yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir şantiye deposundan piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablo makaralarını çalan 4 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık şüphelilerinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde hurdacılık yaptığı ve çalınan kabloları bir depoda sakladığı belirlendi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu çalınan elektrik kabloları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mahmut Ç. ve Abdulmenaf G. tutuklanırken, Emrah E. ve Turan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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