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Sanatçı Zeliha Sunal'ın eşi hayatını kaybetti

Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunalın eşi Nazmi Sunal hayatını kaybetti.

12.11.2022 - 20:37 |
Sanatçı Zeliha Sunal'ın eşi hayatını kaybetti

Sanatçı Zeliha Sunalın eşi Nazmi Sunal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haberi Nazmi Sunal'ın eşi Türk pop müziği sanatçısı Zeliha Sunal, sosyal medya hesabından duyurdu.

Sanatçı Zeliha Sunalın eşi hayatını kaybetti

Zeliha Sunal yayınladığı mesajda, Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmimi kaybettim" dedi. Nazmi Sunal'ın cenazesi, pazar günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanatçı Zeliha Sunalın eşi hayatını kaybetti

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