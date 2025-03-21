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Sanatçı Aydilge, Adem Yılmaz ve Yaren leyleği ziyaret etti

21.03.2025 - 09:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sanatçı Aydilge, Adem Yılmaz ve Yaren leyleği ziyaret etti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem amca ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendiren Aydilge, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti.

Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in 14 yıl süren dostluğu, dünya çapımda ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Sanatçı Aydilge, Adem Yılmaz ve Yaren leyleği ziyaret etti

Filmlere konu olan hikayenin senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim 2024'te vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti. Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Sanatçı Aydilge, Adem Yılmaz ve Yaren leyleği ziyaret etti

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