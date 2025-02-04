'Sanata İlk Adım' projesine destek

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Alarko, İKSV'nin her yıl ulusal ve uluslararası platformda öne çıkan sanatçıları ve performansları izleyicileriyle buluşturduğu İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri kapsamında gerçekleştirilecek çocuk ve genç atölyelerinin sponsoru oldu

Alarko Holding'in sponsorluğuyla hayata geçecek olan İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri kapsamında İstanbul Film Festivali işbirliğiyle düzenlenecek olan Stop-Motion Animasyon Atölyesi, 14-18 yaş arası gençlere yönelik olarak çevrim içi ortamda yapılacak. Nisan-haziranda arasında düzenlenecek atölyelerde, gençler "stop-motion" tekniğiyle kısa filmler üretecek. Atölye sonunda katılımcıların ürettikleri filmler İKSV'nin ve Alarko'nun YouTube kanalında yayınlanacak

İstanbul Müzik Festivali işbirliğiyle düzenlenecek Müzikli Bir Hafta Sonu etkinliğindeki "Hip-Hop Dans Atölyesi" de 7-9 ve 10-12 yaş grubundaki çocuklarla Yıldız Parkı, Yoğurtçu Parkı ve Habitat Parkı'nda gerçekleştirilecek.

İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle temmuzda düzenlenecek olan Caz Atölyeleri ise 6-8 ve 9-12 yaş grubundaki çocukların katılımıyla İKSV Alt Kat'ta gerçekleştirilecek. Etkinliklerde, çocuklar caz müzik aracılığıyla ritim, doğaçlama ve özgüven becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

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Haziran ayında yapılacak atölyeler genç sanat severlerin ritim ve müzik algılarını geliştirirken, yaratıcılıklarını güçlendiren bir deneyim sunacak.

Sanat programlarına katılmak toplumsal sorumluluk bilincini de artırıyor

Tiyatro Atölyeleri, İstanbul Tiyatro Festivali işbirliğiyle kasım ayındaki ara tatil döneminde 4-6 ve 7-9 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenecek. Tiyatro atölyeleri, Sevinç Erbulak'ın "Tiyatroda Bir Gün" kitabı etrafında tasarlanmış yaratıcı etkinlikler ve sahne arkası deneyimiyle çocukların ifade becerilerini güçlendirecek.

Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında 2019'da "Erken Çocukluktan Gençliğe: Sanatla Büyümek" başlıklı rapor yayımlayan İKSV, küçük yaşlardan itibaren yapılandırılmış, düzenli, belirli bir çaba isteyen, hedefleri net tanımlanmış sanat programlarına katılmanın çocukların duyusal okuryazarlığına ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra toplumsal sorumluluk bilincini de artırdığına dikkati çekiyor. Prof. Dr. Feyza Çorapçı tarafından hazırlanan rapora göre, erken çocukluk döneminde sanatla tanışmak, bireylerin kendilerini ifade etmelerine, özdenetim, karar verme, problem çözme ve liderlik becerileri kazanmalarına yardımcı oluyor. Orta çocukluk dönemine gelindiğinde ise takım çalışmasını, okul başarısını ve sosyal becerileri güçlendiriyor. Örgün eğitim saatleri dışında alanında uzman sivil toplum aktörleri tarafından yürütülen sanat atölyelerinin, güncel içerikleriyle çocuklar ve gençlerin ilgi alanlarını genişletme potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapılıyor. Bu kapsamlı araştırmanın ışığında hayata geçen atölyeler, İKSV Alt Kat ekibi tarafından, katılımcıların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek titizlikle tasarlanıyor.

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"Çocukların ve gençlerin duygu ve düşünce dünyalarının gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz"

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Nuri Yıldız, insanlığın ortak dili olan sanatı, sürdürülebilir geleceği şekillendirme potansiyeli olan eşsiz bir güç olarak gördüklerini belirtti.

Yıldız, "Ülkemizin kültür ve sanat dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan İKSV ile bugüne kadar yaklaşık 30 yıl gönül ve güç birliği yapmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Şimdi de ülkemizin en büyük değeri olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sanatla tanıştırmak üzere yeni bir yolculuğa çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri sponsoru olarak çocukları sanatın ışığında büyüyen bireyler olarak görmek istediklerini aktaran Yıldız, "İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri süresince şehrin dört bir yanında gerçekleşecek atölyelerde yüzlerce çocuk ve genç hem sanatı hem de kendi yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı bulacaklar. İnanıyorum ki kültür-sanat farkındalığı artan ve yaratıcı üretime dahil olan gençlerimiz daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin mimarları olacaklar." açıklamasında bulundu.

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner de İKSV olarak 50 yılı aşkın süredir izleyicilerine kültür-sanatın farklı disiplinlerinde en nitelikli üretimleri sunmak için çalıştıklarını ve sanatçıları destekleyen programlar yürüttüklerini vurguladı.

Yıla yayılan etkinlikleriyle kültür-sanatın farklı kuşaklardan geniş kitlelere erişimini sağlamaya öncelik verdiklerine dikkati çeken Taner, şu değerlendirmede bulundu:

"İKSV Alt Kat aracılığıyla, sanat ve öğrenme heyecanını bir araya getiren kapsayıcı ve yaratıcı etkinlikler tasarlıyor, bu sayede özellikle çocukların ve gençlerin duygu ve düşünce dünyalarının gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Alarko Holding'in İKSV 2025 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru olarak verdiği destekle, bu alandaki çalışmalarımızın daha çok sayıda insana ulaşması mümkün olacak. Kültür-sanatın sürdürülebilirliği açısından son derece değerli olan bu destek için Alarko Holding'e içten teşekkürlerimi sunuyorum."