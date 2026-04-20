Sanal medyada şiddet nasıl fonlanıyor? Uzmanı detayları tek tek anlattı

Sanal medyada şiddet içerikleri artıyor. Algoritmalar daha sert görüntüleri öne çıkarıyor. Çocuklar ve gençler şiddet içeriklerine maruz kalıyor.



Tartışmayı büyüten olay ise TikTok’ta yaşandı. Canlı yayın yapan bir fenomen, yayın sırasında bir kadına saldırdı. O anlar binlerce kişi tarafından anbean izlendi. Yayın saniyeler boyunca kesilmeden devam etti.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili, “Normalde düzgün bir filtreleme, moderasyon söz konusu olsa o ufak bir kan ya da sigara görüntüsü olduğunda biliyorsunuz artık yapay zeka görüntü analiz de gerçekleştirebiliyor. Piksel piksel işliyor. İstese sanal medya platformları direkt olarak canlı yayını kesebilir ama ne yapıyor? Tamamen paraya ve ticarete dökmüş durumdalar. Bunlar reklam aldıkça buradan ciddi bir gelir elde etmiş oluyor” dedi.

Kırık’a göre mesele yalnızca sanal medya değil. Şiddet içerikli oyunlar da tartışmanın merkezinde yer alıyor. Bu içeriklerin çocukların algısını etkileyebileceği ifade ediliyor. Gerçeklik ile sanal dünya arasındaki sınırın zayıfladığına dikkat çekiliyor.





Ali Murat Kırık, “Bizim derdimiz, oyunlardaki denetimsizlik ve kendini anonim olarak buraya sunan çocukları çetelere ulaştıran insanlarla derdimiz var. Çocukları koruyabilecek, dijital ortamlarda anonim hesaplarda siber zorbalardan, pedofililerden, istismarcılardan, koruyabilecek yasaların geliştirilmesi ve çocukların, dijital ortamda gönül rahatlığıyla olmasını biz istiyoruz” diye konuştu.

Bir diğer başlık ise ekonomi. Türkiye’den çıkan reklam bütçeleri hızla büyüyor. Bu bütçelerin önemli bir kısmı yurt dışı merkezli platformlara gidiyor. Reklam gelirlerinin, yüksek etkileşimli içeriklerle nasıl bir ilişki kurduğu sorgulanıyor.



Prof. Kırık, “Şu tablo bence iki yüz milyar nasıl oldu da buraya gitti? Bence buraya reklam veren şirketlerin de şapkayı öne çıkarıp koyması gerekiyor. Çünkü neyi fonladıklarını, neyi öne çıkardıkları görmesi gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Şiddet oyunları, kontrolsüz yayınlar ve dijital içerikler yeni bir tartışmayı doğuruyor. Çocukların bu içeriklere maruziyeti risk olarak değerlendiriliyor. Kırık, dijital ortamda daha sıkı denetim gerektiğini vurguluyor.



Ali Murat Kırık, “Ne dedik RTÜK. Dijital ortamda da BTK. Bence buranın sorumluluk ve yetkilerinin artması gerektiğini düşünüyorum. Küçük yaşlarda dijital okuryazarlık eğitimini çocuklarımıza vermek zorundasınız, ailelerimizin de bunu alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.