Samsun toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Samsun 1 Ocak'ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?
Samsun'da 2026 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Perşembe günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar için SAMULAŞ'tan beklenen açıklama geldi! Şehir içi ulaşımın can damarı olan hafif raylı sistem (tramvay) ve belediye otobüslerinin ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Yılbaşı gecesi uzatılan ek seferlerin ardından bugün Samkart basılacak mı? Tekkeköy-Üniversite hattında son durum ne? İşte 1 Ocak 2026 Samsun yılbaşı ulaşımına dair merak edilen tüm detaylar...
SAMSUN'DA 1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ tarafından yapılan planlamaya göre, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ulaşım düzenlemesi şu şekildedir:
HAFİF RAYLI SİSTEM (TRAMVAY)
Samsun'da en çok tercih edilen ulaşım aracı olan tramvaylar, 1 Ocak günü ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir. Ancak resmi tatil olması sebebiyle seferlerde "Pazar Günü" tarifesi uygulanacaktır. Vatandaşların Samkart bakiyelerini kontrol etmeleri önemle hatırlatıldı.
BELEDİYE OTOBÜSLERİ VE RİNG HATLARI
SAMULAŞ bünyesindeki E1, E3, E4 ve ring hatları da 1 Ocak günü standart ücret tarifesiyle seferlerine devam edecektir. Ücretsiz ulaşım kararı genellikle dini bayramları kapsadığı için 1 Ocak resmi tatilinde Samkart kullanımı zorunludur.
1 OCAK SAMSUN ULAŞIM ÇALIŞMA SAATLERİ
Bugün resmi tatil olması nedeniyle ulaşımda sefer aralıkları şu şekildedir:
Tramvay Hattı: Üniversite - Tekkeköy hattında seferler pazar tarifesine göre, sabah 06:15 itibarıyla başlamıştır. Gece 00:00'a kadar seferler devam edecektir.
Ring ve Ekspres Hatlar: Şehir merkezi ve ilçelere giden hatlar, pazar günü çalışma saatlerine göre hareket etmektedir.
Özel Halk Otobüsleri: Bu hatlarda da ücretsiz taşıma uygulaması bulunmamakta olup, normal tarife geçerlidir.