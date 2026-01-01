Samsun toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Samsun 1 Ocak'ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Haberin Devamı

SAMSUN'DA 1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ tarafından yapılan planlamaya göre, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ulaşım düzenlemesi şu şekildedir:

HAFİF RAYLI SİSTEM (TRAMVAY)

Samsun'da en çok tercih edilen ulaşım aracı olan tramvaylar, 1 Ocak günü ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir. Ancak resmi tatil olması sebebiyle seferlerde "Pazar Günü" tarifesi uygulanacaktır. Vatandaşların Samkart bakiyelerini kontrol etmeleri önemle hatırlatıldı.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ VE RİNG HATLARI

SAMULAŞ bünyesindeki E1, E3, E4 ve ring hatları da 1 Ocak günü standart ücret tarifesiyle seferlerine devam edecektir. Ücretsiz ulaşım kararı genellikle dini bayramları kapsadığı için 1 Ocak resmi tatilinde Samkart kullanımı zorunludur.

1 OCAK SAMSUN ULAŞIM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bugün resmi tatil olması nedeniyle ulaşımda sefer aralıkları şu şekildedir: