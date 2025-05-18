Şampiyon Galatasaray'a tebrik mesajları yağıyor

Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda 25’inci şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrası Galatasaray’a tebrik mesajları yağdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ı, futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini ve sarı-kırmızılı camiaya gönül vermiş tüm taraftarlarını yürekten tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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BAKAN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları kutluyorum. Ayrıca sezon boyunca mücadele eden tüm kulüplerimize de teşekkür ediyorum."

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ı tebrik etti.

TFF'nin sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları sonucunda bitime iki hafta kala liderliği garantileyen Galatasaray, 2024-2025 sezonu şampiyonu olmuştur. Şampiyonluktan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

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FATİH TERİM

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Galatasaray, şampiyonluğu da 5'inci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi Sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25'inci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.