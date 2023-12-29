Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı Abu Yakin El Iraki Kod Micbel EL-ŞUVEYHİ, Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ile Abdullah El Cumeyli İyheb ELANİ’yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı.

MİT VE EGM’DEN ORTAK OPERASYON

MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki Kod Micbel EL-ŞUVEYHİ ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb ELANİ’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

Micbel EL-ŞUVEYHİ, Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ve İyheb ELANİ’nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT’in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

EYLEMLERİ İTİRAF ETTİLER

Micbel EL-ŞUVEYHİ, Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM ve İyheb ELANİ verdikleri ifadelerde; DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, ülkemizde DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.

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Operasyon neticesinde DEAŞ adına ülkemize yönelik faaliyet gösteren Selman-ı Farisi Taburu’nun çalışmalarının akamete uğratılması sağlandı.

KONYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Konya'da da, polis operasyonunda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.H., A.A., B.Ç. ve R.P., 'Silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma' suçundan gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.