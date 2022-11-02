MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
02.11.2022 - 10:55 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz (TSK), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi" denildi.