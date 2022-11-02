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MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

02.11.2022 - 10:55 | | ANKARA, (DHA)
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz (TSK), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi" denildi.

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