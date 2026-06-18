Salda Gölü'ne turist kotası geldi: Bu sayının üstü alınmayacak

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Burdur'un Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Salda Gölü'nü geçen yıl 450 bin ziyaretçinin gezdiğini belirterek, "Buranın taşıma kapasitesi 600 bine yakın. 600 binin üzerine turist almayacağız. Ona göre planlama yapıyoruz" dedi.

"GEÇEN YIL 450 BİN YERLİ VE YABANCI TURİST AĞIRLANDI"

Kaymakam Mustafa Turan, yaz döneminde Salda Gölü'nün korunmasına yönelik alınan tedbir ve uygulamalar hakkında bilgi verdi. Halk Plajı'nda açıklama yapan Turan, "Salda Gölü bilindiği üzere Mars’taki Jezero kraterine benzerliğiyle önem arz eden, dünyaca ünlü, doğasıyla herkesin ilgisini çeken eşsiz bir gölümüz. Salda Gölü'nde geçen yıl 450 bin yerli ve yabancı turist ağırladık" diye konuştu.

'BİLİM TURİZMİ' ÖZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Salda Gölü'ndeki incelemelere yönelik akademik araştırma yapanların ziyaretlerini kapsayan 'bilim turizmi' özelliğiyle ön plana çıktığını belirten Turan, "Geçen günlerde Burdur Valiliği tarafından Bilim Günleri düzenlendi. Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları, akademisyenler geldiler, Bilim Günleri etkinliğinde buluştuk. Gökyüzü gözlemleri yaptık" dedi.

"GÖLE GİRMEK YASAK"

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde sahilde kuma basmanın, göle girmenin yasak olduğuna dikkati çeken Turan, "Beyaz Adalar bölgesinde bilim merkezimiz bulunuyor. Öğrenciler, akademisyenler tarafından bilimsel faaliyetler yapılıyor. Gelen turistleri iyi şekilde ağırlamak ve gölümüzü korumak adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Burdur Valiliği ve Kaymakamlık tarafından çeşitli önlemler aldık. Atlı birliklerimiz göreve başladı. Jandarmamızın elektrikli botu var. AFAD görev yapıyor. Emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri tarafından gölün çeşitli bölgelerinde görevlendirmelerimiz var. Her an, her şeye müdahale edecek durumdayız" dedi.

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"600 BİNİN ÜZERİNDE TURİST ALMAYACAĞIZ"

Turan, ayrıca "Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Bilim Günleri etkinliği ciddi anlamda ses getirdi ve insanların merakını uyandırdı. Bu yıl ağustos ayında Salda Kayak Merkezi'nde meteor yağmuru izlemesi yapmayı düşünüyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artacağını ve bunun altından güzel bir şekilde kalkacağımızı düşünüyorum. Buranın taşıma kapasitesi 600 bine yakın. 600 binin üzerine turisti almayacağız. Ona göre planlama yapıyoruz" diye konuştu.