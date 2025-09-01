Saklı cennet olarak biliniyor, sesi ve görüntüsüyle mest ediyor

Haberin Devamı

Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde bulunan ve 'Saklı Cennet' olarak bilinen Değirmenaltı Şelalesi, eşsiz doğası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Kent merkezine yaklaşık 52 kilometre mesafede yer alan şelale; yeşil doğası, berrak akan suları ve huzur veren sesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Değirmenaltı Mağaraları ile birlikte bölgenin doğal güzellikleri arasında öne çıkan şelale, hem çevre illerden hem de ilçelerden gelen doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Hafta sonu şelaleyi gezmeye giden vatandaşlar ise şelalenin önünde fotoğraf çektiriyor.







"Fotoğraf çekinip anı biriktirdik"

Ankara'dan geldiğini ifade eden Şükrü Zor, "Ankara'dan Sivas'a arkadaşımı ziyarete geldim. Ülkemizin böylesi güzel yerlerini ziyaret etmek bana çok keyif veriyor. Sivas'ın halkı çok cana yakın ve samimi. Yıldız Şelalesi'ni gezip fotoğraflar çekindik, ve anı biriktiriyoruz. Burası çok güzel bir yer, doğal güzellik. Sivas'ta gezdiğim yerlerin arasında en güzeli burasıydı" dedi.



"Çok güzel bir yer"

Şelalenin doğal yapısının insana huzur verdiğini söyleyen Mustafa İmece, "El değmemiş ve doğal güzelliğini koruyabilen yerlerden bir tanesi. Çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Zaman zaman geliyoruz buraya, çocuklarda çok seviyor. Çok doğal bir yapısı var. Etrafında insan yapılarının olmaması, şelalenin doğal yapısıyla kalması insana huzur veriyor. Bol bol fotoğraf çekindik anı biriktirdik ve mangal yapıyoruz" dedi.