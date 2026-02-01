Sakaryalılar dikkat! Gece ring seferleri başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak ve ADARAY'ı tekrardan raylara indirerek ve yeni duble yollarla şehir içi trafiği akışını hızlandırmak amacıyla şehir içi ulaşımda 24 saat ring taşımacılığı dönemini başlatacağını bildirdi. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Yeni Terminal-Kuzey Terminali arasında hizmet veren 28-A ve 28-B hatlarına gece seferleri eklendi. Şehir merkezinde ring yapan 28 numaralı hatlar 2 Şubat'tan itibaren gece saat 00.00'dan sabah 06.00'a kadar saat başı ulaşım hizmeti sunacağı belirtildi.

Sabah 06.00'dan sonra şehrin tüm bölgelerine normal otobüs seferleri başlayarak, taşımacılık vardiyası devralınacağı belirtildi. Güzergah ve sefer saatlerine ilişkin tüm detaylı bilgilere ise SAKUS'tan ulaşabilecek.