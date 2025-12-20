Sakarya'da iki otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
20.12.2025 - 18:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A. S. (47) idaresindeki 16 AES 338 plakalı otomobil ile K.K. (36) idaresindeki 34 NST 604 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.S. (47), A.S.(10) ve G.K.(33) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

