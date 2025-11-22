Sakarya'da cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi; 171 hükümlü hastaneye kaldırıldı

Haberin Devamı

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinin ardından bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen hükümlüler tedavi altına alındı. Rahatsızlanan hükümlülerin sayısı 171 olarak açıklanırken, hayati tehlikelerinin olmadığı ve ayakta tedavilerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

"Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 171 hükümlü tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edildi"

Konuya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valiliği, "Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam saatlerinde hükümlülere dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtileri görülmüş, ilk müdahaleleri kurum revirinde yapılmıştır. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 171 hükümlü tedbir amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca, önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

