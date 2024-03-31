Sakarya yerel seçim sonuçları: 31 Mart Mahalli İdareler seçim sonuçları açıklandı mı? SAKARYA'da hangi aday yüzde kaç oy aldı? Sakarya belediyesi hangi partiye geçti?
SAKARYA yerel seçim sonuçları 2024: Türkiye 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına gitti. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı yerel seçimler 81 ilde devam etti. YSK'nın seçim takvimi işledi ve partilar adaylarıyla birlikte belediye başkanlıkları için yarıştı. Deprem bölgesi seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından merakla takip edildi. Özellikle kızgın bir yarışınn hakim olduğu SAKARYA'da hangi aday yüzde kaç oy aldı? SAKARYA Büyükşehir Belediye başkanlığı hangi partiye geçti? İşte 2024 SAKARYA yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri bugün yapıldı. Oy verme işleminin saat 08:00'da başladığı seçimlerde 17:00 itibariyle sandıklar kapatıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte oy sayma işlemine geçildi. Büyükşehir Belediye, ilçe belediye, il genel meclisi ve muhtar adaylarının pusulaları sayıldı. Yerel seçim sonuçları 2024 canlı olarak haberimizden takip ediliyor. Deprem olan illerde kazanan adaylar da dikkatle takip edildi. Özellikle SAKARYA yerel seçim sonuçları vatandaşların ilgi odağı oldu. Kıyasıya yarışın olduğu SAKARYA'da hangi aday yüzde kaç oy aldı? SAKARYA belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları ve SAKARYA ili seçim sonuçları...
SAKARYA'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?
Sakarya belediye başkan adaylarının 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre aldıkları oy oranları YSK'nın seçim sonuçlarını açıklamasıyla belli olacak.
Sakarya yerel seçim sonuçları 2024
Deprem bölgesinde yer alan SAKARYA ilinin büyükşehir belediye başkanlığı için yarışan adayların oy oranları için seçim sayfamızı ziyaret edin.
SAKARYA'DA KİM ÖNDE BİTİRDİ?
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre SAKARYA'da en çok oy alan aday için TIKLAYINIZ
31 Mart 2024 Sakarya Belediye Başkan Adayları
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: YUSUF ALEMDAR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: AZİZE ÇEROĞLU
İYİ PARTİ: SELÇUK KILIÇASLAN
SOL PARTİ: KAZIM BİBİNOĞLU
MEMLEKET PARTİSİ: ALİ SARI
ANAVATAN PARTİSİ: HARUN AYKUL
DEMOKRATİK SOL PARTİ: FATMA İP
YENİDEN REFAH PARTİSİ: SELÇUK GEYVELİ
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: ENGİN GÜLESER
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: FİRDEVS YILDIRIM
ZAFER PARTİSİ: CİHAN KOLİP
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: RAMAZAN KAP
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MURAT TAKSİM
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: EROL SAK
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: MUSTAFA YASİN YAY
EMEK PARTİSİ: HÜSEYİN ATILGAN
HÜR DAVA PARTİSİ: VEYSEL YAVUZ
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: HAYDAR BEYSÜLEN
DEMOKRAT PARTİ: CUMHUR ATAY
MİLLET PARTİSİ: İSMET ERGEZEN
MİLLİ YOL PARTİSİ: HÜDAVERDİ KERVANKIRAN
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: DİLEK KAÇAR
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MEHMET ERDOĞAN
SAADET PARTİSİ: ÖMER ABDULLAH AYHAN
VATAN PARTİSİ: BAHTİYAR BODUR
BAĞIMSIZ: MUSTAFA KAŞKAŞ
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