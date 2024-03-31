Sakarya yerel seçim sonuçları: 31 Mart Mahalli İdareler seçim sonuçları açıklandı mı? SAKARYA'da hangi aday yüzde kaç oy aldı? Sakarya belediyesi hangi partiye geçti?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri bugün yapıldı. Oy verme işleminin saat 08:00'da başladığı seçimlerde 17:00 itibariyle sandıklar kapatıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte oy sayma işlemine geçildi. Büyükşehir Belediye, ilçe belediye, il genel meclisi ve muhtar adaylarının pusulaları sayıldı. Yerel seçim sonuçları 2024 canlı olarak haberimizden takip ediliyor. Deprem olan illerde kazanan adaylar da dikkatle takip edildi. Özellikle SAKARYA yerel seçim sonuçları vatandaşların ilgi odağı oldu. Kıyasıya yarışın olduğu SAKARYA'da hangi aday yüzde kaç oy aldı? SAKARYA belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları ve SAKARYA ili seçim sonuçları...

SAKARYA'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Sakarya belediye başkan adaylarının 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre aldıkları oy oranları YSK'nın seçim sonuçlarını açıklamasıyla belli olacak.

Sakarya yerel seçim sonuçları 2024

Deprem bölgesinde yer alan SAKARYA ilinin büyükşehir belediye başkanlığı için yarışan adayların oy oranları için seçim sayfamızı ziyaret edin.

Haberin Devamı

SAKARYA'DA KİM ÖNDE BİTİRDİ?

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre SAKARYA'da en çok oy alan aday için TIKLAYINIZ

31 Mart 2024 Sakarya Belediye Başkan Adayları

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: YUSUF ALEMDAR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: AZİZE ÇEROĞLU

İYİ PARTİ: SELÇUK KILIÇASLAN

SOL PARTİ: KAZIM BİBİNOĞLU

MEMLEKET PARTİSİ: ALİ SARI

ANAVATAN PARTİSİ: HARUN AYKUL

DEMOKRATİK SOL PARTİ: FATMA İP

YENİDEN REFAH PARTİSİ: SELÇUK GEYVELİ

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: ENGİN GÜLESER

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: FİRDEVS YILDIRIM

ZAFER PARTİSİ: CİHAN KOLİP

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: RAMAZAN KAP

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MURAT TAKSİM

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: EROL SAK

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: MUSTAFA YASİN YAY

EMEK PARTİSİ: HÜSEYİN ATILGAN

HÜR DAVA PARTİSİ: VEYSEL YAVUZ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: HAYDAR BEYSÜLEN

DEMOKRAT PARTİ: CUMHUR ATAY

MİLLET PARTİSİ: İSMET ERGEZEN

MİLLİ YOL PARTİSİ: HÜDAVERDİ KERVANKIRAN

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: DİLEK KAÇAR

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MEHMET ERDOĞAN

Haberin Devamı

SAADET PARTİSİ: ÖMER ABDULLAH AYHAN

VATAN PARTİSİ: BAHTİYAR BODUR

BAĞIMSIZ: MUSTAFA KAŞKAŞ

Sakarya Seçim Sonuçları için tıklayınız



Taraklı Seçim Sonuçları 2024

Söğütlü Seçim Sonuçları 2024

Serdivan Seçim Sonuçları 2024

Sapanca Seçim Sonuçları 2024

Pamukova Seçim Sonuçları 2024

Kocaali Seçim Sonuçları 2024

Kaynarca Seçim Sonuçları 2024

Karasu Seçim Sonuçları 2024

Karapürçek Seçim Sonuçları 2024

Hendek Seçim Sonuçları 2024

Geyve Seçim Sonuçları 2024

Ferizli Seçim Sonuçları 2024

Erenler Seçim Sonuçları 2024

Arifiye Seçim Sonuçları 2024

Akyazı Seçim Sonuçları 2024

Adapazarı Seçim Sonuçları 2024