Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kimdir, nereli, kaç yaşında? Vali Yaşar Karadeniz hangi görevlerde bulundu?

Sakarya’nın Dağdibi mevkiinde meydana gelen trafik kazasının ardından resmi açıklamayı yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz’in kim olduğu merak edildi. Yaşanan olayda 11 vatandaşın vefat ettiği, 57 vatandaşın da yaralandığı acı bilançonun ardından Vali Karadeniz’in hayatı ve kariyeri sorguluyor. Peki, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kimdir, nereli, kaç yaşında?

YAŞAR KARADENİZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yaşar Karadeniz, 1965 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Samsun'da yaptı. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.



1988 yılında Amasya Valiliği'ne Kaymakam Adayı olarak atandı. Bu görevi sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Kaymakam Vekilliği stajını Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptı.



1991 yılında Kaymakamlık Kursu'nu bitirerek yeni ilçe olan Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinin ilk kaymakamı olarak atandı.



Sırasıyla Konya-Taşkent, Hakkari-Çukurca, Ordu-Aybastı, Mardin-Yeşilli, Trabzon-Beşikdüzü, Çanakkale-Eceabat, Tekirdağ-Saray, Gaziantep-Nizip ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ile Kastamonu ve Manisa Valiliği görevlerinde bulunan Yaşar Karadeniz, 09 Ağustos 2023 tarih ve 2020/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Sakarya Valiliği görevine atanmış olup, 19 Ağustos 2023 tarihinde görevine başlamıştır.

Haberin Devamı