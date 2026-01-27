Sakarya Serdivan'da ulaşımı rahatlatacak proje

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca başlatılan projenin en önemli noktalarından biri olan 340. Sokak'ta yürütülen çalışmalarda, daha önce 5 metre olan yol genişliği 10 metreye çıkarılarak ulaşım konforu artırıldı. Güzergah boyunca güvenliği sağlamak amacıyla 5 metre yüksekliğinde taş duvar imalatları ve istinat duvarı çalışmaları da bitirildi.

Altyapı ve kazı-dolgu işlemlerinin ardından sokak, sıcak asfaltla kaplanarak modern bir görünüme kavuşturuldu. Güzergahın tamamen hizmete alınmasıyla birlikte sürücüler, Medeniyet Bulvarı'ndan itibaren Serdivan ilçe merkezi trafiğine takılmadan doğrudan kuzey bölgelerine ulaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sıcak asfalt seriminin ardından kaldırım imalatı ve yaya korkuluklarının montajının yapılacağı, güzergahın kısa süre içerisinde tam kapasiteyle vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.