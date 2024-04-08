'Sahte mimar'a davasında karar ortaya çıktı!

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Firma yetkilileri, cezanın haksız olduğunu savunurken, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, projelerde ‘yetersiz personel’ çalıştırdığı ve kamu zararının ortaya çıktığını vurgulayarak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

RAPOR HAZIRLADI

Antalya 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava devam ederken, mahkeme heyetinin talebi ile teknik personel tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda da yaşanan süreçte kamu zararına neden olunduğu vurgulandı. Ayrıca, Avni Tekinaslan’ın diplomasının sahte olduğunu ortaya çıkaran Antalya Valiliği personeli C.K.’nın da detaylı ifadesine başvurulduğu belirtildi.

HACİZ UYGULANABİLİR

Hürriyet’e konuşan resmi kaynaklar, soruşturma süreci ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Firma yetkililerinin cezalara yönelik itirazı üzerine Antalya 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Bilirkişi raporları ilgili kamu kurumlarının kestiği cezaların mevzuata uygun olduğunu ortaya çıkardı. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından firmalara yeniden tebligat yapılacak ve cezaların ödenmesi istenecek. Ödenmeyen cezalarla ilgili haciz işlemi yürütülecek.”

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NE OLMUŞTU?

Avni Tekinaslan, mezuniyet tarihi 1980 olan sahte mezuniyet geçici belgesiyle içinde akrabalarının da bulunduğu bir inşaat şirketinin mimar kadrosuna dahil oldu. Bu belge ile Antalya ve Aydın dahil olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde mimar ve şantiye şefi olarak görev yaptı. Son olarak Hıdırlık Kulesi ve çevresinde Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 2021 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda şantiye şefi olarak görev aldı.

DOSYA RAFTAN İNDİ

Ancak 2022 Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir ihbar yapıldı. İhbarda kendisini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olarak tanıtan Tekinaslan’ın diplomasının sahte olduğu vurgulandı. CİMER konuyu aynı gün Antalya Valiliği’ne iletti. İlgili birimler Tekinaslan’ın özlük dosyasını raftan indirip belgeleri incelemeye başladı.

DEKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

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İncelemeyi yapan Antalya Valiliği personeli C.K., dosyada diploma yerine mezuniyet geçici belgesi bulunması ve bazı yazıların çok silik olmasından şüphelendi. İddia önce Tekinaslan’a telefonda soruldu. Tekinaslan iddiayı reddetti ve belgede noter onayı olduğuna dikkat çekti.

Dosya önce rafa kalktı ancak olaydan kuşkulanan aynı memur Tekinaslan’ı bir kez daha arayıp “Doğru söyleyin aksi takdirde Gazi Üniversitesi ile iletişime geçeriz” deyince Tekinaslan diplomasının sahte olduğunu kabul etti ve “Beni yakmayın” diyerek ihbarla ilgili soruşturma açılmasını engellemeye çalıştı. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ise “Fakültemiz Bölümlerine kayıt tarihleri 2000 yılı öncesi öğrencilerle ilgili yapılan arşiv taramalarında 11632… T.C. Kimlik numaralı Avni Tekinaslan’a ait herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır” bilgisini kamuoyu ile paylaştı.