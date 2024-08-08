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Şahmaran 3. sezon ne zaman, gelecek mi? Şahmaran dizisi bitti mi?

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Şahmaran'ın ilk sezonu geçtiğimiz sene Ocak ayında yayınlandı. Dizinin 2. Sezonu başladı.

08.08.2024 - 14:18 |
Şahmaran 3. sezon ne zaman, gelecek mi? Şahmaran dizisi bitti mi?

Netfflix, yeni sezonunu 8 Ağustos 2024’te geleceğini duyurdu. Yapım, kadrosuna katılan sürpriz isimlerle bugün seyirciyle buluştu.

Şahmaran 3. sezon ne zaman, gelecek mi?

Dizinin yeni sezonunun olup olmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmamakta. Şahmaran 3. sezon çıkış tarihi konusunda yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan bir açıklama gelmedi. 

Şahmaran'ın 2. sezonunda, ilk sezondan kalan gizemlerin çözülmesi ve yeni sırların açığa çıkması bekleniyor. Baş karakter Şahsu'nun, mistik güçlerini keşfetmeye devam ederken, karşılaştığı tehlikeler ve aldığı zorlu kararlar hikayenin ana eksenini oluşturuyor. Aşk, entrika ve mitolojik unsurların harmanlandığı bu sezon, izleyicilere büyüleyici bir deneyim sunacak.

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