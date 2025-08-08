Sağlık Bakanlığı personel alımı, başvuru şartları ve branş dağılımı (2025)

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı personel alımı için, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alınacak. Başvurular, 25 Ağustos 2025'te başlayıp 9 Eylül 2025'te sona erecek ve sadece e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek.

Branş dağılımı ise oldukça geniş olup İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Bilişim Sistemleri, Yazılım, Genetik ve Biyomühendislik, Elektrik Elektronik, İnşaat, Mekatronik, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği ve Mimarlık gibi çeşitli mühendislik ve mimarlık bölümlerinden mezun adaylara açık. Adayların KPSS'den en az 80 puan almış olmaları ve bazı genel şartları taşımaları gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığı başvuru şartları

Yarışma sınavına katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Genel şartlar: 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları sağlamak.

Eğitim: İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Diş Hekimliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği, Mimarlık fakültelerinden veya bunlara denkliği onaylanmış yurt içi/yurt dışı en az lisans düzeyinde bir bölümden mezun olmak.

Yaş sınırı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve sonrası doğumlular).

KPSS puanı: Son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan KPSS'den en az 80 puan almak. Belirtilen alana göre puan türü tablosuna uygun olmak.

Sınav durumu: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2025 yılında yapılan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak.

Adli durum: Müfettişliğe engel olacak bir adli sicil kaydının olmaması.

Sağlık durumu: Yurt içinde her yerde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak; görevini yapmasına engel bir hastalığı veya engeli bulunmamak.

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığı başvuru şekli ve istenecek şartlar

Başvuru yeri: Başvurular sadece elektronik ortamda, e-Devlet (Sağlık Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresleri üzerinden yapılacak. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru tarihleri: Başvurular 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Eylül 2025 Salı günü saat 23:59'da sona erecektir. Olası aksaklıklara karşı başvuruların son güne bırakılmaması önemlidir.

Birden fazla mezuniyet durumu: Birden fazla bölümden mezun olan adaylar sadece bir bölüm için başvuru yapabilirler.

Otomatik bilgi kontrolü: Başvuru sistemine mezuniyet ve askerlik bilgileri, e-Devlet'teki veriler üzerinden otomatik olarak aktarılıyor.

Mezuniyet bilgileri: Bilgilerinde hata/eksiklik olan veya bilgileri otomatik olarak görünmeyen adaylar, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyerek bilgilerini kendileri girmeli ve diploma veya mezuniyet belgelerini .pdf veya .jpeg formatında yüklemelidir.

Askerlik bilgileri: Askerlik bilgilerinde hata olan erkek adayların, herhangi bir askerlik şubesinden bilgilerini güncelledikten sonra başvuru yapmaları gerekiyor.

Denklik belgesi: Yurt içi veya yurt dışı denkliği olan mezunlar, başvurularının değerlendirilmesi için "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına denklik belgelerini mutlaka yüklemelidir. Denklik belgesi olan adaylar, diploma yerine denklik belgelerini .pdf veya .jpeg formatında yüklemelidir.

Başvuru sorumluluğu: Başvurunun hatasız, eksiksiz ve ilana uygun şekilde yapılmasından ve gerekli belgelerin yüklenmesinden aday sorumludur. Başvurular sona erdikten sonra bilgilerde değişiklik yapılamaz.

Belgelerin asılları: Başkanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığı öğrenim dalları ve kontenjanlar

Giriş sınavı yapılacak 35 (otuz beş) Müfettiş Yardımcısı kadrosunun Bölüm/Fakülte itibarıyla dağılımı, kontenjanlar ve KPSS puan türleri aşağıdaki şekildedir;

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yarışma sınavının şekli, tarihi ve yeri

Sınav yeri: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi, Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi, No:3, Çankaya/Ankara.

Sınav tarihleri: 12-24 Ekim 2025 tarihleri arasında, iki aşamalı sözlü sınav şeklinde yapılacak.

Sınav aşamaları (birinci)

Tarih: 12 Ekim 2025 Pazar

12 Ekim 2025 Pazar Saat: 09:30-12:30

09:30-12:30 İçerik: Tüm adayların katılımıyla gerçekleştirilecek bu aşamada, ilan metninde yer alan konularla ilgili sorulara yazılı olarak cevap vermeleri istenecek.

Sınav aşamaları (ikinci)

Tarih: 14-24 Ekim 2025 tarihleri arasında

14-24 Ekim 2025 tarihleri arasında İçerik: Adaylar, ilanın 8/b-e maddelerinde belirtilen hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

Bilgilendirme: Adayların hangi gün ve saatte görüşmeye çağrılacağına dair bilgilendirme, Teftiş Kurulu Başkanlığının internet adresinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı konuları

Sınav konuları, adayların mezun oldukları bölümlere göre farklılık gösteriyor. Buna göre;

A) İktisadi ve İdari Bilimler / Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları için:

Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku genel esasları.

Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku genel esasları. İktisat: Makro/Mikro İktisat, İktisadi Doktrinler Tarihi, Para, Banka, Kredi, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Güncel Ekonomik Sorunlar.

Makro/Mikro İktisat, İktisadi Doktrinler Tarihi, Para, Banka, Kredi, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Güncel Ekonomik Sorunlar. Maliye: Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikaları, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe Teorisi.

Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikaları, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe Teorisi. Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap. Yabancı dil: İngilizce bir metnin Türkçeye ve/veya Türkçe bir metnin İngilizceye çevrilmesi.

B) Diğer Mühendislik ve Mimarlık alanları mezunları için:

Alan bilgisi: Adayın mezun olduğu bölümün müfredatına göre belirlenen alan bilgisi konuları.

Adayın mezun olduğu bölümün müfredatına göre belirlenen alan bilgisi konuları. Yabancı dil: İngilizce bir metnin Türkçeye ve/veya Türkçe bir metnin İngilizceye çevrilmesi.

Önemli not: Belirtilen konu başlıkları sınavın genel çerçevesini oluşturmakta olup, her başlıktan soru sorulacağı anlamına gelmiyor.