GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSağlık Bakanlığı Kayseri'deki numune kapları hakkında açıklama yaptı
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanlığı Kayseri'deki numune kapları hakkında açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı Kayseri'deki numune kapları hakkında açıklama yaptı

04.02.2025 - 16:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı Kayseri'deki numune kapları hakkında açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinde, şüphe duyulan bazı numune kaplarına ilişkin, "Patolojik açıdan tanı konulmaya engel olmadığının anlaşıldığı, mevcut bulgularla hiçbir hastamızda yeniden numune alınmasını gerektirecek bir tanı yetersizliğinin söz konusu olmadığı; neticede hastanemize başvuran hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamadığı anlaşılmıştır" açıklaması yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayseri Şehir Hastanesi endoskopi ve patoloji ünitelerinde, şüphe duyulan bazı numune kaplarına ilişkin yürütülen soruşturmada bilgilendirme yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "3 patoloji uzman hekimi tarafından şüpheli numune kaplarıyla ilgili yapılan inceleme ve rapor neticesinde; toplam 203 hasta ve bu hastalara ait 398 formaldehitli numune kabı kaydının olduğu, 398 formaldehitli numune kabının tamamına ilişkin patolojik incelemelerin tamamlandığı, yapılan incelemelerde yalnızca 15 hastaya ait numunelerde tespit artefaktı bulunduğu, bulunan 15 tespit artefaktının patolojik açıdan tanı konulmaya engel olmadığının anlaşıldığı, mevcut bulgularla hiçbir hastamızda yeniden numune alınmasını gerektirecek bir tanı yetersizliğinin söz konusu olmadığı; neticede hastanemize başvuran hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamadığı anlaşılmıştır" denildi.

 

Güncel Haberler

Kahvehanede çalışan biyoloğun hayatı devlet desteğiyle değişti! Bilecik'te kendi serasını kurdu işinin patronu oldu
#Gündem

Kahvehanede çalışan biyoloğun hayatı devlet desteğiyle değişti! Bilecik'te kendi serasını kurdu işinin patronu oldu

Bakan Işıkhan'dan çalışma saatlerine ilişkin açıklama!
#Gündem

Bakan Işıkhan'dan çalışma saatlerine ilişkin açıklama!

Depremzede olarak gittiği Ankara'da aşkı buldu: 'Yuvamı kurdum, hayatım değişti'
#Gündem

Depremzede olarak gittiği Ankara'da aşkı buldu: 'Yuvamı kurdum, hayatım değişti'