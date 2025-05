 Sağlık Bakanlığı ebeveynlik yolculuğunu dijitale taşıyor: Güvenilir ve doğru bilgiye kolayca erişim sağlanacak

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın "Sağlıklı Türkiye" hedefi doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek, "Çocuk ve anne sağlığı bizim en çok önemsediğimiz konuların başında geliyor. Gebelik sürecini de doğru ve teyit edilmiş bilgilerin de olduğu bir platformdan anne adaylarının ulaşabileceği bir bilgi platformunun oluşturulması önem arz ediyordu." dedi.

Anne adaylarının gebelik süreci başladığı andan itibaren nasıl değişim yolculuğu yaşayacaklarını öğrenmeleri ve takip edimlerine yönelik bilgi platformunun oluşturulduğunu anlatan Atak, "Annelerimiz sadece kendileriyle değil bebekleriyle ilgili gelişimleri de 9 aylık süre içerisinde hafta hafta takip edebilecekler. " bilgisini verdi.





"BABALAR DA UYGULAMAYI KULLANABİLİR"

Atak, dijital ortamdaki uygulamada doğum sonrasındaki lohusalık döneminde nasıl süreç yaşanacağına dair bilgilerin yer alacağını ifade ederek, "Bebek doğduktan sonra da süreci bitirmiyoruz, 2 yaşına kadarki süreçte de annenin takip etmesi süreci hususunda emzirme, anne sütü, aşılama, izlemler, taramalar çocuğun gelişim seyrini bu platformda sunmuş olduk." açıklamasını yaptı.

Uygulamayı babaların da kullanabileceğine işaret eden Atak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu uygulama, sadece annelerimiz için kullanıma açık bir uygulama değil. Babalarımız da bu uygulamayı kullanabilir. Telefonlarına indirerek oradaki bütün süreçleri takip edebilir. Hem annelerimiz hem babalarımız telefonlarından mobil bir uygulamaya erişerek, buradaki değişim ve gelişim süreçlerini annelik yolculuğunun keyifli yolculuğunu takip edebilir, orada bu bilgilerden istifade edebilir."

"NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI'NIN BİR ADIMI DAHA HAYATA GEÇİYOR"

Atak, Sağlık Bakanlığının güvenilir bilginin vatandaşla paylaşılması hususunda önemli bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Sağlık okuryazarlığının önemine dikkati çeken Atak, şunları kaydetti:

"Bizim de toplumun sağlık okuryazarlığına katkı yapacağımız en önemli hususlardan biri doğru ve güvenilir bilgiyi topluma ulaştırmak. Burada da ilgili genel müdürlüklerimiz ve bilim kurulunun da katkısıyla en doğru ve en güvenilir bilgiyi sunmuş oluyoruz.

Mobil uygulamamız hazır. Önümüzdeki hafta itibarıyla da cep telefonu kullanan bütün vatandaşlarımız dijital marketlerden bunları indirerek ücretsiz bir şekilde erişebilir. Annelik yolculuğu mobil uygulamasını kullanmaya başladıkları zaman da o keyifli, doğal fizyolojik süreci de an be an takip edebilecekler. Normal Doğum Eylem Planımız şu an yürürlükte. 14 eylem adımı belirmiştik. Bunlardan biri de yine annelik yolculuğu mobil uygulamasının geliştirilmesiydi. Şu anda eylem planının bir adımını daha hayata geçirmiş oluyoruz."

"Annelik Yolculuğu" mobil sağlık uygulamasında, "Hafta Hafta Gebelik Takibi", "Beslenme, Egzersiz ve Yaşam Önerileri", "Doğuma Hazırlık Modülü", "Emzirme ve Lohusalık Desteği", "0-2 Yaş Bebek Gelişimi", "Test ve Aşı Hatırlatıcıları", "Anı Günlüğü ve İsim Önerileri", "Güvenilir Bilgi Paylaşımı" konularında anne adayları ve aileler bilgilendiriliyor.