Sağanak yağışlar Beyoğlu'nda etkili oldu
İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı’nda yağmura yakalananlar otobüs durağına sığındı. Turistler ise yağmurun altında fotoğraf çektirdi.
12.10.2024 - 21:15 | | Emre KURT/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı’nda yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ve turistler ise yağmurun altına fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.(DHA)