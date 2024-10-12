Sağanak yağışlar Beyoğlu'nda etkili oldu

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı’nda yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ve turistler ise yağmurun altına fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.(DHA)